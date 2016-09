Avancronica muzicala: Muzica Contemporana la ceas aniversar

PROMO



Cu bucurie scriu despre un Festival la care particip activ din 1998, Zilele Muzicii Contemporane. Am ascultat aici lucrari ale compozitorilor români si straini, formatii camerale de prestigiu, coruri, orchestre, solisti vocali, instrumentisti, care au restituit 715 opusuri.

Alaturi de concerte si recitaluri, Zilele Muzicii Contemporane a consemnat colocvii – simpozion, expozitii, gale de film, pantomima, spectacole de opera, balet sau lansari de carte.

Initiat de Trio Syrinx, Ovidiu Balan si Ansamblul Archaeus, primul festival de muzica noua din România, membru al “The European Conference of New Music” si-a câstigat adepti – putini, ce-i drept – în Bacau, dar ecoul a ceea ce se petrece aici de 30 de editii, a ajuns peste tot în lume.

Este un proiect ambitios si complex, în care an de an, alaturi de formatiile camerale, orchestra a fost principal protagonist în repertorii dificile, descifrate întotdeauna de dirijorul Ovidiu Balan.

Sâmbata, 1 octombrie, la Sala Ateneu, ora 18,30, tele-opera-balet – Homo videns de Liviu Danceanu. Solisti: soprana Simona Jidveanu, mezzosoprana Antonela Bârnat, tenorul Cristian Alexandru Petrescu si basul Constantin Trasca.

Regia si scenografia sunt semnate de Daniel Prallea-Blaga, iar Orchestra Filarmonicii “Mihail Jora” este dirijata de Cristian Lupes.

La ora 17,30, duminica, 2 octombrie, la Centrul international de cultura si arta „G.Apostu”, prof.univ.dr. Eduard Apetrei si criticul de arta Pavel Susara prezinta expozitia de pictura EKG a Dalinei Badescu.

Ansamblul Archaeus, condus de Liviu Danceanu interpreteaza, sub genericul Tachicardii, stenturi, bypassuri: Clocks de Doina Rotaru, Tachicardia de Liviu Danceanu si Diffractions brisées de Horia Surianu.

În ultima seara de Festival, dirijorul Ovidiu Balan conduce orchestra si Corul “Armonia” al Colegiului National “George Apostu” în The One Born From A Tear de Dan Spînu.

Concluzia care se impune dupa trei decenii de muzica noua, da si titlul editiei, „SHOW MUST GO ON”.