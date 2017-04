Avancronica muzicală: Melancolie și exhuberanță

În fiecare an, în avanpremiera Concursului Internațional de pian de la Cantu, maestrul Ovidiu Bălan acompaniază orchestra Filarmonicii Mihail Jora si mai mulți soliști. În concertul de miercuri au fost prezenți pe scena Ateneului, Cătălin Stănescu (pian), Maria Florea (vioară), Cristian Florea (violoncel), Matias Nestor Cuevas (pian), cu lucrări de Beethoven, Brahms și Rahmaninov.

În această seară, un Concert de concerte pentru pian, unde vă veți reîntâlni cu Cristian Sandrin și italienii: Riccardo Zangirolami, Maximilian Trebo, Michele Chinellato, în pagini de Schumann, Ceaikovski, Liszt și Rahmaninov.

Cu toții în plină afirmare artistică, cu premii câștigate, Sandrin – student la Royal Academy of Music din Londra, ceilalți, discipoli ai lui Vincenzo Balzani, studenți la Conservatorul Giuseppe Verdi din Milano. Un program solicitant pentru orchestră și dirijor, care a devenit normalitate, în timp.

Mâine, publicul băcăuan are șansa de a descoperi muzica albumului “Transylvanian Concert” – cu piese de la Enescu la blues și de la doină la jazz, ”cu frumusețe melancolică dar și o neînfrânată exuberanță” (The Guardian, UK), “Un album minunat si nelinistit ce releva pasiunea celor doi muziceni pentru mister”, cum nota New York Times. Concertul face parte dintr-un turneu european al artiștilor cu discul lansat de ECM Records. Comparat cu Vladimir Horrowitz și McCoy Tyner (All About Jazz), Lucian Ban este considerat ”unul din cei mai buni pianiști care s-au mutat la New York în ultima decadă” (Bruce Lee Gallanter, 2009).

Unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni români de jazz, pianistul Lucian Ban și-a câștigat renumele pe scena newyorkeză grație unei serii de proiecte și albume de primă mână, creative.

Împreună cu contrabasistul american John Hebert inițiază Octetul Enesco Re-Imagined dedicat reinterpretării lucrărilor celebrului compozitor George Enescu, un proiect ce s-a bucurat de o excelentă primire în presa internațională, câștigând o serie de premii BEST OF 2010, fiind aplaudat pe marile scene ale lumii.

Cu violistul american Mat Maneri nominalizat la premiile Grammy la proiectul Enesco Re-Imagined, colaborează din 2009. Voce individuală, originală, Maneri redefinește rolul viorii și violei în jazz.

Ozana Kalmuski Zarea