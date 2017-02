Cultura Avancronica muzicală: La Tosca de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Drama La Tosca a lui Victorien Sardou și interpretarea dată de Sarah Bernhardt, ce a avut loc la Milano în 1887, l-au inspirat pe compozitorul Giacomo Puccini să rescrie, muzical, povestea de dragoste dintre Floria Tosca, o celebră cântăreață și pictorul Mario Cavaradossi. Puccini nota: Cel care a trăit pentru dragoste, a murit pentru dragoste. În 14 ianuarie 1900, la Teatro Costanzi (astăzi Teatrul de Operă) din Roma, are loc premiera operei Tosca, pe un libret de Luigi Illica și Giuseppe Giacosa. În rol principal, soprana Hariclea Darclée. Puccini a scris partitura pentru glasul Haricleei, românca care a realizat și premierele operei Tosca la Scala din Milano, Lisabona, Montecarlo și București. Talentul ei a cucerit mai mulți compozitori: Mascagni, Catalani, Donizetti ori Verdi, care, după debutul din La Traviata îi scria: „…alla mia bellissima e bravissima Violetta, Hariclea Darclée”. Soprana născută la Brăila a cântat și a repurtat succese alături de Caruso, sub bagheta lui Toscanini. Aceste reușite artistice ale Haricleei au fost imortalizate în înregistrările realizate de Fonotipia, fiind distruse în timpul celui de al Doilea Război Mondial. În această seară, la Sala Ateneu și la Sala Lira din Moinești, duminică, vom asista la reprezentarea operei lui Puccini cu Filarmonica Mihail Jora, Vienna Opera Company, dirijor Juan Cantarell, cel care a condus orchestra în Madama Butterfly (2015). Distribuția este: Tosca – Catarina Coresi Lal (Austria), Mario Cavaradossi – Răzvan Săraru (România), Scarpia – Andrij Shkurhan (Ucraina), Sagrestano/ Angelotti – Plamen Kumpikov (Bulgaria), Spoletta/ Pastore – Marco Ascani (Italia), Sciarrone/ Carceriere – Theodore Coresi (Austria). Artiști consacrați, cu nenumărate concerte pe scenele lumii, soliștii, alături de Corul Armonia al Colegiului de Artă George Apostu, condus de Ionuț Vâlcu și membri ai Corului Gavriil Musicescu, ai Filarmonicii Moldova din Iași, vă vor delecta cu sonoritățile unice ale acestei capodopere muzicale. Parcă îl auzi pe Giacomo Puccini spunând: „Muzica a fost scrisă mai întâi de Dumnezeu şi apoi de mine”! OZANA KALMUSKI ZAREA 0 SHARES Share Tweet

