Muzică, literatură, pictură – întâlniri spirituale la Tescani, cu soprana Leontina Văduva, Alina Pavalache, cu redactorul şef al revistei „Dilema veche”, autorul dialogurilor cu Virginia Zeani, „Canta che ti passa” – Sever Voinescu şi pictorul Mihai Sârbulescu. Tatăl nostru de Felicia Donceanu va răsuna, în capela de la Tescani, la deschiderea expoziţiei lui Mihai Sârbulescu. Urmează lucrări de Hahn, Fauré, Massenet – cu solo violoncel George Bosnea, Ave Maria – solo de vioară Marcian David, Wolf, Wagner, Bellini, Obradors, Rubinstein, Vlassov. Din program nu lipsesc Lipatti şi Enescu! După treizeci de ani de carieră internaţională, în care s-a bucurat de ovaţii pe marile scene ale lumii, Leontina Văduva ne încântă aici, la Tescani, cu vocea sa amplă. Ea predă canto la Conservatorul Claude Debussy din Lausanne şi este acompaniată de Alina Pavalache, director artistic al Întâlnirilor Muzicale Internaţionale Enesco şi a Concursului Internaţional de canto Georges Enesco, la Paris. În 19 martie 1917 se năștea la București cel ce avea să fie considerat cel mai mare pianist român. Anul muzical 2017 este an Lipatti. Între anii 1935 și 1950, Dinu Lipatti a fost o apariție luminoasă în lumea muzicii. Interpret admirabil, compozitor de înaltă perspectivă, om de o puritate angelică, el părea destinat să domine arta epocii noastre. Viața sa terestră a fost scurtă. Răpit la vârsta de 33 de ani, ar fi putut să treacă precum un meteor pe cer, fără a lăsa nicio urmă, nota Henri Gagnebin, Directorul Conservatorului de Muzică din Geneva. Paul Dukas, autorul „Ucenicului vrăjitor”, profesorul cu care Lipatti a studiat la Conservatorul de Muzică din Paris, opina că: „Tânărul român Dinu Lipatti este cel mai bun elev al meu și, în același timp, un remarcabil virtuoz al pianului. Cred că va fi un al doilea Enescu.” Joi seara, la Sala Ateneu, de la 18.30, sunteti invitaţi la un recital Dinu Lipatti susţinut de pianistul Viniciu Moroianu, ce se continuă cu Coral pentru orchestră de coarde şi Concertino în stil clasic op.3 pentru pian şi orchestră, sub bagheta dirijorului Andreas Mihăiţă Rădoi, care a înfiinţat în acest an, Orchestra Naţională de Cameră „Grandissimo”. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.