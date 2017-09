Cultura Avancronica muzicală: DESCHIDEREA STAGIUNII MUZICALE de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De obicei, deschiderea stagiunii muzicale simfonice este evenimentul de marcă al unei filarmonici. Acum, deschiderea are loc după participarea orchestrei băcăuane la Festivalul Internaţional George Enescu de la Bucureşti. La Radiodifuziunea Română, Filarmonica „Mihail Jora” a susţinut în cadrul secţiunii de muzică contemporană, un apreciat concert cu lucrări de Mihai Mănuţiu, David Hess, Adrian Iorgulescu şi Detlev Glanert. Concert care asigură participarea orchestrei şi la ediţia din 2019, după cum ne asigură Mihai Constantinescu, directorul ARTEXIM. În această seară, sub bagheta maestrului Ovidiu Bălan, vom audia una dintre paginile muzicale care au făcut istorie, Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven. Comandată în 1817, definitivată în 1824, cu prima audiţie în 1827, Oda bucuriei a fost compusă de Beethoven când era total surd. Ea reflectă perfect cuvintele Titanului de la Bonn: „Muzica trebuie să fie scânteia ce aprinde focul în sufletul omenesc”. Imn al Uniunii Europene, grandiosul final este construit pe versurile lui Friedrich Schiller. Orchestrei băcăuane I se alătură Corul academic al Filarmonicii Moldova Iaşi, dirijat de Doru Morariu. Solişti sunt: soprana Bianca Manoleanu, mezzosoprana Heliana Drăguşin,tenorul Mihai Urzicana, basul Iustinian Zetea – muzicieni cu un bogat palmares artistic. Măreţia acestei capodopere a spiritului aduce bucurie celor ce interpretează şi deopotrivă, celor ce ascultă. Ovidiu Bălan – dirijorul permanent al orchestrei – inspiră şi susţine cu vasta sa experienţă muzicală, ampla şi apoteotica desfăşurare vocal-simfonică, care, cu siguranţă, va marca încă un punct de reper pe harta artistică a Bacăului. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

