Cultura AVANCRONICA MUZICALA – CONCERTO TRILOGY – Francesco Di Fiore de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Concertul de duminica seara (4 decembrie) este dedicat, în întregime, creatiei lui Francesco Di Fiore, pianist si compozitor italian nascut la Palermo în 27 septembrie 1966. A studiat la Conservatorul Vincenzo Bellini din orasul natal si s-a perfectionat cu Bruno Canino in Italia si în Austria cu Harald Ossberger, iar compoziţia cu Eliodoro Sollima. Beneficiaza de o bursa a Guvernului ceh si câstiga importante concursuri pianistice în Italia si Austria. Cariera concertistica începuta în 1986 îl conduce sa cânte în multe centre italiene si din strainatate: Germania, Ungaria, Cehia, Austria, SUA, Spania, Franta. Este autor de muzica contemporana din aria postmoderna – postminimalista. Este dificil de încadrat muzica sa, deoarece este contaminata de jazz, rock, electronica si alte stiluri. A scris numeroase compozitii pentru pian solo, pentru pian si orchestra, muzica de camera, muzica vocala, electronica si multa muzica de scena, pentru spectacole de teatru. Muzica sa este interpretata de solisti si grupuri camerale faimoase si este prezentata în concerte organizate în Italia, Germania, SUA, Croatia, Finlanda, Spania, Olanda, China. Quatro Canti, Concert pentru chitara si orchestra, Concerto Ostinato – Concert pentru pian si orchestra, 3 Peisaje pentru chitara, pian si orchestra (Alba, Vette, Maestrale) sunt interpretate de Lapo Vanucci si Luca Torrigiani, solisti italieni „specializati” în muzica lui Di Fiore. De altminteri, ei, alaturi de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, dirijata de Robert Gutter, vor înregistra la Sala „Ateneu” lucrarile din concert. Muzica lui Francesco Di Fiore este legata în mod explicit de imagini sau experiente vizuale complexe. Lucrarea 3 Peisaje a fost compusa în anul 2013. Ambii solisti au cariere concertistice recunoscute în Italia si peste hotare si sunt membri ai trioului Rospigliosi, impreuna cu care au interpretat numeroase compozitii de muzica contemporana. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet