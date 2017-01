Cultura AVANCRONICĂ MUZICALĂ: Concert de Ziua Culturii Naționale de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Este în tradiţia de ani de zile a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău să programeze lucrări aparţinând compozitorilor români. În concertul din această seară vom audia cele 3 Dansuri româneşti, compuse în 1950 de Theodor Rogalski. Câştigător al Premiului I George Enescu în 1929, Rogalski a reprezentat cultura română ca dirijor, compozitor şi pianist. Discipol al lui Mihail Jora, Paul Constantinescu – autorul Oratoriului de Crăciun şi al Nopţii furtunoase, a compus Concertul pentru pian în anul 1952, lucrare ce a fost premiată cu Premiul de Stat clasa I, în 1954. Interpretul lucrării, pianistul Horia Maxim, îmi mărturisea, la repetiţie: îl consider unul dintre cele mai bune, dacă nu cel mai bun concert pentru pian al muzicii româneşti. Este bine scris, atrăgător şi are “lipici” la public. Iar în Bacău e o orchestră foarte bună, orchestră obişnuită să lucreze şi să colaboreze cu solistul. Aici, într-o ambianţă acustică bună, cu un pian pe măsură, vii şi cânţi cu plăcere. Poema Română – lucrare compusă în anul 1898 cu care George Enescu debutează la Concertele Colonne din Paris, încheie programul dirijat de Cristian Lupeş – cel care va conduce orchestra băcăuană în septembrie, în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”. Vineri, 20 ianuarie, sunteți invitaţi la Sala “Ateneu” pentru a asculta recitalul de pian susţinut de Cătălin Şerban, pianist român care îşi desfăşoară activitatea artistică la Berlin. Câştigător al Premiului special la Concursul Internaţional din Sennigalia – Italia, Cătălin va interpreta Sonata în Sol Major de Franz Schubert, Sonata a V-a de Alexadr Skriabin şi 24 de Preludii op.28 de Fr. Chopin. Ozana Kalmuski Zarea 9 SHARES Share Tweet Articolul precedent Niciun an fără o linie Articolul următor Trei oameni au murit de frig

