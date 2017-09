Afirmația aparține unor cunoscători de galerii de artă. Soții Diana și Cristian Godea, administratorii Galeriei de Artă Sara Good Art, sunt doi tineri iubitori de artă, care împreună cu familia lor încearcă să transmită băcăuanilor emoții într-o „oază de frumos și relaxare”, așa cum este subliniat într-o recenzie pe un site de socializare. Soții Godea sunt elevi ai Școlii Populare de Arte și Meserii, secția pictură, Diana fiind absolventă a Facultății de Drept și Administrație Publică din cadrul Universității „George Bacovia”, iar Cristian este absolvent de Inginerie- Protecția Mediului.

Cum s-a „născut” Sara Good Art?

Diana Godea: Este o poveste frumoasă, pentru că atunci când eram însărcinată cu Sara, fetița mea care are acum trei ani și jumătate, am început să creez bijuterii cu pietre semiprețioase. La acel moment, socrul meu picta, soacra mea cosea goblen, o activitate pe care o făcea de peste 20 de ani, și am zis atunci să începem o afacere, așa, de familie. Apoi, soțul meu a devenit din ce în ce mai pasionat de sculptură și despre ce înseamnă un atelier de înrămări. A luat legătura cu mai multe fabrici pentru că am vrut să mergem sigur pe calitate. După ce am născut-o pe Sara, am început această afacere, mai întâi online.

Ați avut curaj să vă lansați în această lume, pe care nu toți o văd cu șanse mari de reușită.

Diana Godea: Știu. Au fost mulți cei care ne-au spus clar că e foarte greu să reziști în acest domeniu și că din artă nu te îmbogățești, lucru care nu a fost scopul nostru. Noi am vrut să facem lucruri frumoase și am vrut să ne adresăm mult copiilor, să facem ateliere de creație pentru ei. Să-i desprindem de tablete și telefoane și să le oferim un altfel de univers.

Totuși, care a fost primul pas pe care l-ați făcut?

Cristian Godea: Noi am studiat foarte mult piața goblenurilor, a producătorilor de kit-uri de goblenuri care s-au oprit la un anumit nivel. Noi ne-am gândit să venim cu ceva nou, am achiziționat un program din altă țară și am început să lucrăm. Ne-a luat șase luni să-l implementăm și acum putem să punem orice imagine în kit-ul de goblen.

Diana Godea: Cu acestea am acaparat piața mai ales că noi facem și goblenuri personalizate, adică după orice fotografie se poate face un goblen.

Și ce a urmat?

Diana Godea: După ce am început online, am primit o invitație la Antik Market în București, fiind primul târg la care am participat, după care am fost invitați de Ambasada României la un târg internațional în Grecia, unde ne-am reprezentat țara cu produsele noastre, alături de Muzeul Țăranului Român. Practic aceasta a fost rampa noastră de lansare, cu care am avut un mare succes. Când ne-am întors, am hotărât să deschidem primul nostru magazin, pe str. Vasile Alecsandri nr. 39, magazin care este funcțional în continuare.

Apoi ați decis să vă extindeți.

Diana Godea: Într-adevăr. Dar să știți că nu a fost așa, ca un vis, peste noapte. Au fost mulți cei care ne-au călcat pragul la sediul de pe str. Alecsandri și ne spuneau că ne trebuie un spațiu mai mare, să organizăm vernisaje, practic se vorbea de o galerie. Veneau mulți pictori talentați, care veneau cu câte o lucrare pe care voiau să o înrămeze pentru ca ulterior să o vândă. Ieșeau adevărate opere de artă de pe mâinile lor și am văzut că nu sunt promovați.

Și atunci ați decis să deschideți Galeria Sara Good Art.

Diana Godea: Da. Asta s-a întâmplat în aprilie 2016. De atunci multă lume ne-a trecut pragul, dar suntem conștienți că în continuare trebuie să lucrăm la schimbarea mentalității oamenilor.

Mai exact, ce putem găsi la Galeriile Sara Good Art?

Cristian Godea: Aici, expunem lucrări din tot ce înseamnă artă, pictură, sculptură, am avut chiar și gravură pe sticlă. Diana Godea: Ne-am făcut și un obicei, ca la fiecare vernisaj de expoziție de pictură să facem și serate muzicale. Fie că e la pian sau că e canto, violoncel, chitară…și toată galeria e plină de lume.

Am înțeles că putem găsi și cadouri aici. Ce ne puteți spune despre asta?

Diana Godea: Așa este. De aceea spuneam că mai trebuie lucrat la mentalități. La noi puteți găsi un cadou original, un cadou deosebit. Noi avem picturi care se adresează și bugetelor limitate. Știu că lumea crede că aici totul e sofisticat și scump. Ca să dau un exemplu, la noi puteți găsi o acuarelă înrămată și la 80 de lei. Înrămată, cu sticlă, cu tot ce trebuie. Ar putea fi un cadou superb.

Practic, ale cui sunt lucrările pe care le expuneți și le și comercializați?

Diana Godea: Avem diverse lucrări. În primul, rând avem și artiști consacrați care sunt membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, cum ar fi Carmen Poienaru, Teodor Vișan, Romeo Ionescu din Iași, care este și restaurator, Aurel Stanciu de la noi și foarte mulți alții, dar am avut și avem în continuare expoziții cu artiști amatori, pentru că vrem să-i promovăm. Aceste lucrări, ale pictorilor amatori, se mulează foarte bine pe cadourile cu buget redus.

Ce ar trebui să facă un pictor amator să ajungă la voi în galerie?

Diana Godea: Ar trebui să-i facem o expoziție, cu mai multe lucrări, ca să poată fi o rampă de lansare. Trebuie să fie mai multe lucrări ca să putem observa stilul, iar noi, la vernisaje, chemăm și un critic de artă. Pentru o expoziție sunt necesare minim 10 lucrări.

Să ne referim și la partea de sculptură și de înrămări.

Cristian Godea: Asta a fost o pasiune a mea. La început, am urmărit partea asta de înrămări de pe piața locală și am observat că prețurile sunt cam picante și nici nu se foloseau materiale de calitate. Atunci m-am gândit să găsesc o variantă în care să ofer un raport preț-calitate foarte bun. După multe căutări am găsit un partener în Polonia care mi-a oferit o garanție foarte mare. Cred că sunt singurii din lume care oferă garanție 50 de ani la partea de rame și noi mai dăm încă 10 ani la partea de montaj. În total 60. Acesta a fost începutul. Apoi am lucrat pe partea de sculpturi, am făcut șevalete pentru pictură, chiar și navomodele. Toate acestea pot constitui un cadou perfect.

Am înțeles că la Galeriile Sara Good Art au fost și niște concursuri. Despre ce a fost vorba?

Diana Godea: Am avut niște ateliere de creație cu copiii, în urma cărora le-am organizat expoziții și au fost și premiați. Copiii veneau aici, 20 chiar și 30 odată, și lucrau. Premiile au fost și în bani, și în materiale de pictură, astfel încât să-i stimulăm pentru mai departe.

Vă amintiți cum a fost la prima expoziție?

Cristian Godea: La prima expoziție pe care am organizat-o au venit puțini oameni. Cred că vreo 40. Acum facem un vernisaj cam o dată la două săptămâni sau o dată pe lună. Iar oamenii au început să vină. Aproape s-a dublat numărul celor care vin la vernisajele noastre, care au loc de regulă vinerea de la ora 17.00.

Diana Godea: Încercăm de fiecare dată să venim cu altceva. Am avut odată o expoziție live mai deosebită cu un pictor din Sfântu Gheorghe, care a realizat niște picturi cu emisfera cerebrală dreaptă pe ritmuri de muzică fado. Pictorul respectiv mi-a zis că la el la Sfântu Gheorghe sunt cinci galerii de artă și nu au niciun mall.

Cristian Godea: La noi în galerie mai puteți găsi și antichități, pe care le achiziționăm de la furnizorii noștri din străinătate și toate au certificate de calitate și conformitate. Mai avem și materiale de pictură, de la culori la pensule și șevalete.

Ce proiecte de viitor aveți?

Cristian Godea: Avem proiecte pe următorii 10 ani. Acum avem un proiect pilot la Roman. Am deschis un magazin și acolo, cu același specific, dar mai micuț. Mai avem și un atelier în care coasem ii, care sunt 100% românești, care sunt ale noastre. Ne mai dorim ca pe viitor să ajungem și în școli și să lucrăm acolo cu copiii pe diferite ateliere. Și mai vrem să deschidem, aici în Bacău, o școală de pictură și una de sculptură. Toate aceste proiecte le susținem doar noi.