La cel de-al 15-lea maraton din carieră, veteranul atletismului băcăuan, Martin Benchea-Joca nu a ratat prilejul de a se urca din nou pe podium. Sportivul legitimat la CSM Bacău a cucerit bronzul la categoria 60-64 de ani a Campionatului Național de Maraton desfășurată weekendul trecut, la București. „Cu un ochi râd, deoarece vorbim, până la urmă, de o medalie la Naționale, dar cu celălalt plâng pentru că mi-aș fi dorit foarte mult să câștig titlul de campion”, a declarat Benchea-Joca. „Din păcate, nu am reușit să alerg chiar așa cum mi-am dorit, confruntându-mă cu o serie de crampe musculare pe final. Dacă scoteam timpii obișnuiți, luam aurul”, a mai spus sportivul băcăuan, care s-a declarat impresionat de numărul foarte mare de participanți: „Au fost sportivi din peste 60 de țări. La start, nici nu aveam loc cu toții”. 0 SHARES Share Tweet loading...

