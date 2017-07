Reușite de excepție pentru atletismul din România în general și pentru cel din județul Bacău în mod special. Vineri, în cea de-a doua zi a Campionatului Euopean de Atletism pentru Tineret, care se desfășoară în Polonia, la Bydgozcsz, Andreea Elena Panțuroiu ( CSM Onești) și-a adjudecat aurul continental în proba de triplu salt.

În finală, cea mai bună săritură a elevei pregătite de antrenoarea Mihaela Nicoară a măsurat 14,27 m, cu 8 cm peste reușita medaliatei cu argint, Ana Peleteiro (Spania). Podiumul European al probei câștigate de Panțuroiu a fost completat de franțuzoaica Rouguy Diallo.

