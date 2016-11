Actualitate Atenționare de ceață, viscol și ninsori slabe în județe din Moldova în următoarele ore de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Meteorologii au emis, luni, noi atenționări nowcasting Cod galben de ceață, viscol și ninsori, valabile în următoarele ore, în județe din Oltenia, Moldova și Transilvania. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până la ora 13:10, în zona de câmpie a județului Vâlcea, se va semnala ceață, fenomen ce determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Local, vor fi condiții de producere a poleiului, inclusiv în municipiul Râmnicu Vâlcea și pe drumurile naționale și europene aferente. Totodată, până la ora 14:00, în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Neamț, sunt prognozate intensificări ale vântului la altitudini de peste 1.700 — 1.800 de metri, ce vor atinge și depăși viteza la rafală de 70-80 km/h, viscolind sau spulberând zăpada, precum și ninsori slabe. Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim șase ore, precizează ANM. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet