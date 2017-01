Social Atenţie şoferi! Camere fixe de verificare a rovinietei de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Rovinieta, taxa obligatorie percepută şi în acest an de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR (fosta CNADNR) proprietarilor de autovehicule care circulă pe autostrăzi şi drumuri naţionale, va fi verificată în trafic prin cele 88 de camere fixe şi camere mobile. În judeţul Bacău, există trei astfel de camere fixe, acestea fiind amplasate pe DN 2, în localitatea Nicolae Bălcescu (cameră dublă), la Gârleni, pe DN 15, şi la Sănduleni, pe DN 11. Cei care ajung şi în judeţele vecine trebuie să ştie că astfel de camere fixe mai sunt în judeţul Neamţ, pe DN15 – Vaduri şi pe DN15 – Călugăreni, în judeţul Vrancea, pe DN23 – Vulturu, în judeţul Vaslui, pe DN24 – Crasna, DN24B – Riseşti, şi în judeţul Harghita, pe DN12 – Sândominic, DN13A – District Harghita. Atenţie, însă, căci valabilitatea rovinietelor poate fi verificată şi prin personalul împuternicit al Inspectoratului General al Poliţiei Romane, al Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier şi al CNAIR (în punctele de trecere a frontierelor). Astfel, sunt utilizate camere mobile „pe dumurile pe care nu sunt amplasate sistemele de camere video fixe, pe sectoarele de drumuri naţionale ce pot constitui rute ocolitoare ale punctelor fixe de control sau pe drumurile pe care se înregistrează valori mai reduse ale traficului rutier, fără a exista o procedură prestabilită de amplasare (în funcţie de zonă/drum/interval de timp)”, avertizează reprezentanţii CNAIR. Aşadar, pe drumurile ţării mai pot fi întâlnite şi 14 camere mobile, în alte localităţi decât cele în care sunt amplasate camerele video fixe. Cert este că, din data de 20 ianuarie, au intrat în vigoare noile valori ale tarifului de utilizare (rovinieta) conform modificărilor aduse prin Legea nr. 221/2016. În general, aceste tarife sunt mai mici decât cele percepute în trecut, pentru anumite categorii de vehicule, detalii publicate într-un articol recent în cotidianul nostru. În schimb, şoferii care se încumetă să circule fără a plăti această taxă pentru drumuri riscă amenzi între 250 de lei şi 4.500 de lei, în funcţie de tipul vehiculului. Procesul-verbal de contravenţie va fi primit în cel mult două luni de la data constatării contravenţiei. Până la comunicarea efectivă a procesului-verbal, şoferii pot să circule cu aceeaşi maşină fără să mai primească şi alte amenzi pentru lipsa rovinietei. Amenda trebuie plătită la orice unitate de trezorerie din România în maxim 15 zile de la data comunicării la sediul contravenientului. La final, amintim că rovinieta poate fi achiziţionată pe 1, 7, 30, 90 de zile sau 12 luni de la unul dintre miile de puncte din ţară, cele mai multe fiind amplasate în benzinării, la oficiile poştale, dar şi printr-un simplu SMS la numărul 7500 ori online, pe site-ul autorizat www.roviniete.ro. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Oameni cu suflet mare, în sprijinul sinistraților din cartierul CFR Articolul următor O adolescentă și-a recuperat zâmbetul în urma unei operații în premieră

