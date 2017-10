Magazin

Sci & Tech Astronomii au descoperit un inel în jurul planetei Haumea, infirmând teoriile existente privind apariția acestor formațiuni de Desteptarea -

Inelele, despre care se crede că sunt apanajul planetelor gigantice, se democratizează. Pentru prima dată astronomii au descoperit unul în jurul unei planete pitice care orbitează la aproape 8 miliarde de kilometri de soare, dincolo de Neptun, relatează AFP. „Descoperirea noastră arată că există mult mai multă diversitate și imaginație în sistemul nostru solar decât se credea”, a explicat pentru AFP Bruno Sicardy, astrofizician la Observatorul din Paris și coautor al unui studiu publicat miercuri în Nature. Sistemul nostru solar conține opt planete — Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun (din care ultimele patru sunt considerate gigantice) — și cinci planete pitice — Pluto, Ceres, Eris, Makemake și Haumea. Multă vreme s-a crezut că inelele reprezintă atributul exclusiv al celor patru planete gigantice. Cele mai celebre sunt cele ale lui Saturn. Haumea tocmai și l-a dezvăluit însă pe al său, în fața a nu mai puțin de 12 telescoape. Fericita proprietară a inelului este una dintre planetele pitice care populează profunzimile sistemului solar, în centura Kuiper. Descoperită în 2004, ea orbitează la aproape 8 miliarde km de soare, dincolo de Neptun. Micuța Haumea este unul dintre corpurile cele mai rapide din sistemul solar, efectuând o rotație completă în jurul propriei axe în mai puțin de patru ore. „Din cauza rotației sale foarte rapide, ea s-a alungit”, explică Bruno Sicardy, căpătând forma unui trabuc de 2.320 km lungime. Încercând să afle mai mult despre acest curios corp celest, unul dintre cele mai mari din centura Kuiper, o echipă europeană a calculat că Haumea va trece prin fața unei stele la 21 ianuarie 2017. Profitând de această oportunitate, astronomii au întors 12 telescoape în această direcție, având drept obiectiv să stabilească mărimea plutoidului plecând de la umbra proiectată. „Ea este mai mare și mai densă decât ne imaginam”, spune Bruno Sicardy, care este și profesor la Universitatea Pierre și Marie Curie. Dar „cel mai surprinzător este faptul că am descoperit un inel dens”, adaugă el. Este o premieră pentru o planetă pitică și o premieră pentru un corp situat dincolo de orbita lui Neptun. „Este un inel cu adevărat dens, compact, precum cele ale lui Saturn”, a subliniat astronomul. În 2013, astronomii au observat un inel în jurul lui Chariklo, un corp stâncos din familia Centaurilor instalat cel mai aproape de Terra, între Saturn și Uranus. Acum știm că „Chariklo nu este o pasăre rară” și că inele planetare par „în cele din urmă mai degrabă obișnuite”. Echipa de astronomi a putut, de asemenea, să stabilească densitatea planetei pitice. Ea ar fi compusă din multă gheață și puțină rocă. „Se crede că dincolo de Neptun gheața devine atât de solidă că nu mai poate forma miliardele de particule care compun un inel”, a explicat cercetătorul. „Asta scutură un pic ideea că inelele nu pot exista decât dacă gheața este casantă din cauza apropierii de Soare”, a adăugat el. Se știe deja că această planetă pitică are doi sateliți. Pentru cercetător, prezența lor dovedește că Haumea, numită astfel după o zeitate din Hawaii, a intrat în coliziune cu un alt corp ceresc. „Ipoteza cea mai plauzibilă ar fi că inelul s-a format în acel moment”, potrivit cercetătorului. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet loading...