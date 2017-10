– evenimentul este organizat de Liga Județeană a Asociațiilor de proprietari Bacău în parteneriat cu Liga Asociațiilor de proprietari „Habitat” București – întâlnirea are loc marți, 10 octombrie, ora 13.30, la CAEx Bacău – specialiștii în asigurări vor răspunde întrebărilor participanților Chiar dacă e marți cu 13, întâlnirea se dorește a fi una de bun augur pentru participanții la eveniment. Dezbaterea este organizată la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”, de membrii Ligii Județene a Asociațiilor de proprietari Bacău, condusă de președintele Vasile Maxim. Gazda evenimentului va primi vizita reprezentanților Ligii Asociațiilor de proprietari „Habitat” și a unor asiguratori importanți la nivel național. În acest sens, Liga Județeană a Asociațiilor de proprietari Bacău lansează tuturor asociațiilor de proprietari invitația de a participa la această întâlnire informală. „Îi aștept pe toți cei interesați să participe la acest eveniment. Întâlnirea în sine este un bun prilej de a lămuri și alte aspecte ce țin de problemele asociațiilor de propietari. Multe dintre răspunsuri vor veni de la reprezentanții Ligii Asociațiilor de proprietari «Habitat», prezenți la eveniment, iar informațiile despre asigurări vor fi prezentate de specialiști”, declară Vasile Maxim, președintele Ligii Județene a Asociațiilor de proprietari Bacău. În ceea ce privește asigurarea obligatorie a locuințelor, reamintim că aceasta este reglementată de Legea 260/2008 cu modificările și completările ulterioare și de normele de punere în aplicare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Societatea de asigurare care preia riscurile și răspunderile asumate în această formă de asigurare este PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale). Polițele de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD) se încheie în formă scrisă sau se pot emite electronic de către PAID sau de către societățile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, care au încheiate protocoale de colaborare cu PAID. Polița de asigurare obligatorie a locuinței se încheie în baza unei prime de 20 de euro, pentru o perioadă de 12 luni. Toți asiguratorii autorizați să încheie aceste asigurări au oferte standard, prețul asigurării și suma asigurată fiind aceleași la toate companiile. Cei interesați de aceste aspecte pot obține informații suplimentare participând marți, 10 octombrie 2017, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacău, începând cu ora 13.30. 0 SHARES Share Tweet loading...

