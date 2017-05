Multimedia “Arta ne uneste”, un spectacol al Grădiniței 33 de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Demult n-am mai văzut un spectacol în care publicul să aplaude cu atâta putere cum s-a întâmplat marți, 23 mai, la Sala Ateneu a Filarmonicii “Mihail Jora”. Și să nu vă închipuiți că a fost un spectacol cu nume sonore. Dimpotrivă. Pe scenă au fost copiii de la Grădinița 33, structură a Școlii Gimnaziale “C. Platon”. Mai mult decât atât, micuții au fost însoțiți pe scenă de părinții lor, și împreuna au evoluat în diferite momente artistice, de la dansuri populare și grupuri folclorice până la dansuri țigănești și interpretări muzicale și chiar numere de balet sau dans contemporan. În total au fost 22 de numere artistice prezentate de copiii din cele 7 grupe de preșcolari pregătite împreuna cu părinții și cele 14 educatoare. Spectacolul a durat aproape două ore și a avut un succes extraordinar. Mai multe amănunte despre ace4asta activitate am aflat de la organizatoarea evenimentului, Maria Dărăban, profesor de învațamânt preșcolar la Grădinița 33: “Spectacolul de astăzi, intitulat ‘Arta ne unește’ face parte din proiectul ‘Educație descisa tuturor’, care este un proiect cu granturi norvegiene, sub egida UNICEF. Ne-am gândit că prin această activitate să colectam niște fonduri de la părinți, cu care vrem să achiziționăm rechizite pentru copiii care provin din familii defavorizate. Gândurile noastre se îndreapta către o parte din copiii de la Grădinița ‘Violeta’, care face parte tot din structura școlii Platon, copii de etnie romă sau copii care provin din familii cu sitatie materială mai precară.” 1 of 18 0 SHARES Share Tweet

