Casa de Cultură Buhuși a dat un prim semn consistent de viață, după reabilitarea imobilului, cu organizarea unei manifestări gen vernisaj-expoziție (pictură naivă și sculptură de artă populară), dar și a unei lansări de carte. Protagoniștii evenimentului au fost artistul naiv Ioan Măric, pictor, sculptorul Mihai Popa și poeta Carmen Voisei. Moderatorii de specialitate ai evenimentului: criticul de artă Iulian Bucur și prof. dr. Aurel Stanciu, artist plastic. Publicul – mai mult băcăuan decât buhușean, spuneau unii – a trăit frumos clipa care invită către miracolul creației. Despre fabulosul Măric, acest Creangă al penelului poznaș, s-a spus că… ,,Este un nume pe care-l știu și copiii. Ce ne spune el este un fel nesfârșit de a spune. El arhivează lucrurile frumoase care-au fost odată"(I.B.). ,,Fiecare element din tablourile sale spune o poveste. Măric are harul rar de a povesti" (A.S.). Nici pe Mihai Popa, sculptorul de artă populară, nu l-au ocolit vorbele frumoase… „A scris pe lucrările sale tot ce trebuie scris ca să nu uităm cine suntem"(I.B.). „Aș fi curios să văd cum ar realiza și o poartă țărănească autentică" (A.S.). Cei doi artiști au încântat publicul și cu hâtrele lor destăinuiri. Cu eleganță, Carmen Voisei și-a prezentat, din păcate, singură volumul de poeme ,,Măriuca în țara tuturor posibilităților", într-un oraș în care există trei membri ai Uniunii Scriitorilor care n-au fost invitați la eveniment. Primarul Vasile Zaharia, analist atent al evenimentului și prieten cu viitorul, a mărturisit: ,,Sunt fericit că am început să propunem activități importante. Au fost și stângăcii, dar… Îmi doresc mult ca acest așezământ să devină cu adevărat un spațiu al culturii"… Președintele Consiliului Județean, buhușeanul… Sorin Brașoveanu, care a dezvăluit câte ceva (și) despre interesantele proiecte culturale județene, a spus: ,,Această manifestare este o fereastră a sufletului pentru noi, cei care trăim în Buhuși". Firește, se cuvine semnalată ținuta de gală a holului Casei de Cultură, a întregului imobil, dar și curtoazia gazdelor.

