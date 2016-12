Arhiva intreprinderilor desfiintate a fost imprastiata prin toata tara

– Documentele cu drepturi de personal de la cele mai multe societati comerciale lichidate au ajuns la Braila – Pentru eliberarea, contra unei taxe destul de mari, a unei adeverinte cu grupa superioara de munca se poate astepta pâna la un an – Arhiva unor intreprinderi a fost distrusa in totalitate

Ajunsi in pragul pensionarii, mii de salariati traiesc cu teama in suflet ca nu vor reusi sa obtina documentele necesare (adeverinte pentru grupe superioare de munca sau sporuri salariale cu caracter permanent) care le dau garantia obtinerii unei pensii mai mari. Este vorba despre persoanele care au lucrat si la unitati economice desfiintate in urma cu multi ani si a caror arhiva de personal nu se stie pe unde a ajuns ori daca nu cumva a disparut definitiv.

Pentru a fi pusa la adapost aceasta arhiva, acum 10 ani s-a dat Ordonanta de Guvern nr.39/2006 prin care se stabilea infiintarea unor structuri in cadrul institutiilor judetene ale Arhivelor Nationale, care sa preia toate documentele de personal (state de plata, decizii de incadrare in grupe de munca, salarizare etc.) de la societatile economice lichidate, dar actul normativ a ramas doar pe hârtie. „Se preciza ca asemenea structuri se vor infiinta dupa ce se vor asigura spatiile, personalul si dotarile necesare, dar nu s-a dat nimic, niciun ban pentru acestea, ne-a spus Vilica Munteanu, fost director pâna acum o luna, când s-a pensionat, al Directiei Judetene Bacau a Arhivelor Nationale.

Ulterior a fost modificata ordonanta in sensul ca, pentru preluarea acestor documente de personal de la unitatile desfiintate, sa fie autorizati operatori privati. In general, lichidatorii agentilor economici scot la licitatie preluarea arhivei acestora si cine câstiga dintre operatori, acela o ia. Din pacate, la noi in judet nu exista niciun operator profilat pe gestionarea arhivei de personal a unitatilor desfiintate. Cele mai multe astfel de firme sunt la Braila. La Directia Judeteana a Arhivelor Statului este o evidenta a operatorilor privati si a agentilor economici din judetul nostru de la care detin arhiva, dar e in proportie de 80-85 la suta dintre acestia.”

Trebuie mentionat ca pe lânga Braila, unde se afla si arhiva CPL Bacau, mai sunt si alte orase in care sunt astfel de operatori privati. Ca de exemplu, Suceava, unde SC Arhivarul SRL gestioneaza arhiva Societatii Letea Bacau.

Efortul financiar poate fi in zadar

Asadar, cei interesati se pot adresa Directiei Judetene a Arhivelor Nationale, Bacau, str.Vasile Alecsandri, nr.5, cod 600010, telefon 0234511686. Dar daca aceasta institutie va va oferi gratuit informatiile cerute (evident, in masura in care le are), in schimb, firma la care a ajuns arhiva care va intereseaza va va supune la plata, „conform Legii nr.16/1996, republicata, si a avizului ANB-1942-R/13.02.2014 emis de Arhivele Nationale”.

Si nu va va costa câteva zeci de lei. Acum câtiva ani arhiva SC POBAC SA (fosta Intreprindere „Proletarul”) a fost preluata de o firma din Braila. O persoana care a lucrat la POBAC timp de sase ani i s-a adresat acesteia pentru a obtine adeverinta din care sa rezulte ca a lucrat in grupa a II-a de munca in perioada respectiva. I s-a raspuns ca se va onora cererea, dar „imediat ce vom primi dovada efectuarii platii taxei de cercetare /eliberare in valoare de 140 lei”.

In acelasi raspuns se mai mentioneaza: „Solutionarea cererilor de eliberare documente cu drepturi de personal se face in ordinea primirii si cererea dumneavoastra va fi solutionata in termen de maximum 12 luni de la efectuarea platii. Nu garantam ca rezultatul cercetarii va fi pozitiv”. Prin urmare, s-ar putea ca efortul financiar facut de solicitant sa fie in zadar!

Ultima speranta, la instanta

Alti angajati, insa, nu mai au nici macar aceasta sansa, de a obtine adeverinta necesara la pensionare, deoarece arhiva societatii comerciale la care au lucrat a fost distrusa in totalitate. Toate documentele cu drepturi de personal au fost degradate de inundatii sau date la o firma de colectare a hârtiei si au fost tocate marunt ori au ars, accidental.

Ce se poate face in aceste conditii? „Persoanele in cauza trebuie sa mearga la instanta de judecata si sa ceara reconstituirea cu martori a perioadei respective in care au lucrat la unitatea desfiintata, ne-a spus Alina Iftode, directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Bacau. Pentru o asemenea speta i se vor adresa Tribunalului. Dar trebuie sa stie ca documentul de baza pentru stabilirea pensiei este carnetul de munca. Noi cerem, in plus, adeverinte celor care nu au temeiul legal in baza caruia li s-a acordat un drept salarial, cum sunt sporurile cu caracter permanent, sau au fost incadrati intr-o grupa superioara de munca.”