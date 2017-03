Sport Argint și bronz pentru SCM Bacău Judo/ Finala CN U16 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Prima finală de Campionat Național, primele medalii pentru judoka SCM Bacău în 2017. La sfârșitul săptămânii trecute, în localitatea sibiană Cisnădie s-a desfășurat finala Naționalelor U16, la care SCM Bacău a cucerit patru medalii. La individual, băcăuanii și-au adjudecat două medalii de argint prin Ianis Pravăț (50 kg) și Stefan Cremene (60 kg) și una de bronz prin George Crețu la 73 kg. Totodată, sportivii antrenați de prof. Aurel Chelariu au obținut bronzul si în concursul pe echipe între Euroregiuni, alături de Ianis Pravăț, Ștefan Cremene și George Crețu figurând sportivi de la CSȘ Gura Humorului și LPS Roman. „Mă declar mulțumit de rezultatele obținute, chiar dacă, manifestând ceva mai multă atenție în momentele cheie, am fi putut avea un parcurs și mai bun”, a declarat antrenorul SCM Bacău Aurel Chelariu. Weekend-ul acesta, judoka SCM Bacău vor reveni pe spațiile de luptă cu prilejul unei noi finale de Campionat Național, cea rezervată categoriei de vârstă Under 21, de la Drobeta Turnu Severin. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.