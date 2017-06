Actualitate Apartamente de lux lăsate să se degradeze de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – blocul nr. 13/A de pe strada I.L.Caragiale riscă să ajungă o ruină pentru că proprietarii nu vor să contribuie la reparațiile acoperișului De ani de zile, proprietarii blocului nr. 13/A, de pe strada I.L.Caragiale, se confruntă cu infiltrații în structura de rezistență a blocului, din cauza unor reparații făcute de mântuială la nivelul acoperișului. Ani la rând apa a continuat să-și facă loc prin beton, iar proprietarii, care mai de care mai orgolioși, au refuzat să caute o firmă sau să delege ca reprezentant asociația de proprietari, pentru a rezolva această problemă. Unul dintre proprietari s-a angajat într-un final să suporte din buzunarul propriu costurile reparațiilor, însă, condiția pusă de el era ca vecinii să-i cedeze dreptul de proprietate al mansardei ce avea să rezulte în urma construirii acoperișului. Deși inițial majoritatea proprietarilor au fost de acord,unii dintre ei au început să emită ulterior pretenții financiare pentru mansardă. De aici, lucrurile au stagnat, au apărut discuții, iar între timp, lucrările făcute de proprietarul respectiv s-au degradat, au apărut noi spărturi în acoperiș, bucățile lipsă de tablă au lăsat loc precipitațiilor, iar apartamentele proprietarilor s-au degradat tot mai mult, de la un an la altul. Văzând că proprietarii nu ajung la o înțelegere, o persoană a venit în Adunarea Generală cu propunerea ca reprezentanții Asociației de proprietari nr. 108 să facă demersurile necesare pentru a contacta o firmă de specialitate și a demara lucrările, urmând ca banii să fie recuperați de la proprietari. “Aveam în față trei posibilități: să reparăm acoperișul și să vedem ce costuri presupune, dacă nu se poate repara cât ar costa o construcție nouă sau să se repare una din fațadele blocului, cea mai afectată/degradată. Am contactat un expert tehnic judiciar, iar acesta, în urma expertizei făcute la fața locului ne-a recomandat să refacem acoperișul, întrucât pilonii actuali nu oferă siguranță”, declară Dragoș Crăciun, președintele Asociației de proprietari nr. 108. În urma acestei acțiuni, președintele le-a adus la cunoștință proprietarilor rezultatele expertizei, iar cei care vroiau să studieze documentul aveau libertatea să-l vadă la sediul asociației. Întreaga lucrare a fost estimată la 40.000 de lei, urmând ca cei șapte proprietari ai vilei să plătească fiecare aproximativ 6.000 de lei/apartament, în rate, timp de șase luni. La ora descinderii în cartier, un singur proprietar se afla acasă, iar acesta spune că este de acord cu reparațiile, pentru că infiltrațiile i-au stricat locuința. “Sunt perfect de acord cu repararea acoperișului! De ani de zile, mucegaiul se tot împrăștie în locuința mea. Ne-am îmbolnăvit din cauza umezelii și a mucegaiului! Acum, de-or fi toți de acord trebuie să reparăm acoperișul, dar și locuințele. Două camere și un balcon sunt compromise la mine în casă!”, declară dr.ing. Gheorghe Popescu, proprietar Demersurile președintelui au fost contestate și de această dată, iar Crăciun a fost amenințat cu instanța. Pe de altă parte, legea îi obligă pe proprietari să contribuie la întreținerea spațiului comun. Pentru că varianta amiabilă a căzut, reprezentanții asociației de proprietari au apelat la varianta judiciară. Asociația de proprietari îi va da în judecată pe cei care dețin apartamente în blocul nr.13/A pentru “suplinire de consimțământ”, urmând ca instanța să-i oblige să accepte lucrările la acoperiș. 0 SHARES Share Tweet

