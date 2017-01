O avarie majoră la rețeaua de alimentare a orașului a lăsat Bacăul fără apă. Se pare că apa va lipsi de la robinete până mâine seară, cel puțin, dar este posibil ca aceasta să fie o estimare optimistă. Din nou seceta la robinete. Conducta de apa veche a cedat din nou exact cum s a întâmplat în luna august a anului trecut. Din acest motiv debitul la apa va fi restricționat în măsura în care rezervele făcute vor putea face fata consumului. Avaria s-a produs la Valea Budului acolo unde se afla deja angajații Companiei de Apa. Acum doi ani în aceeași perioada orașul a rămas fără apa mai multe zile la rand. Avaria a fost produsă de un tub de beton care s-a spart, din porțiunea de aducțiune care nu a fost schimbată. „Îl vom înlocui cu un tub de otel dar este o procedura ce trebuie respectata, motiv pentru care anticipam ca lucrările vor dura pana mâine după amiaza”, a apreciat directorul Petrus Radulescu. Dar, în fiecare dimineață și seara se va furniza apa timp de doua ore, seara de la 5 sau 6 iar dimineață de la 6 la 8. Luni la prânz debitul va fi normal. Nici abonații la Thermoenergy nu vor avea apa calda în aceste zile. Căldură va fi, dau asigurări reprezentanții societății. Singurul amendament: cei care stau la etajele superioare vor avea probleme. Sunt și câteva unități de învățământ în care nu va fi căldură. 1 of 7 Este vorba de colegiile Alecsandri, George Apostu, Angel Salingny, Liceul Sportiv, Școala 18, Școala Mihai Dragan și Cresa 19 care sunt racordate diferit la rețea. Oricum, în toate unitățile se va scoate apa din conducte ca sa nu înghețe. La Spitalul Județean rezerva de apa va asigura cel puțin trei zile de funcționare fără probleme. După amiaza, Consiliul Local va lua act de situația de urgență și va aproba achiziția de apa potabila pentru a fi distribuita populației în puncte care vor fi anunțate ulterior. 855 SHARES Share Tweet

