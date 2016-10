Apa Canal Onesti spune ca CRAB minte si ca datoriile la apa provin din fapul ca tarifele au fost majorate cu 300%

Onestiul va ramane de luni fara apa din cauza unor datorii de aproape un milion de euro. In vreme ce Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) acuza ca Apa Canal SA Onesti a incetat platile de la 1 octombrie, compania onesteana spune ca, de fapt, situatia sta altfel: conturile sale au fost blocate la solicitarea CRAB.

„Referitor la adresele fax ale CRAB SA nr. 8964 si 8525 din 20.10.2016, aratam ca afirmatia facuta de CRAB SA prin adresa 8964/20.10.2016 referitor la faptul ca „platile SC APA CANAL SA Onesti catre CRAB SA au incetat in data de 01.10.2016″ este FALSA” – se arata intr-un comunicat de presa semnat de directorul general al Apa Canal, Marilena Vicol.

„Precizam ca incepand cu 03.10.2016 conturile SC APA CANAL SA au fost blocate de catre executorul judecatoresc la solicitarea CRAB SA, astfel ca in perioada 03.10.2016 — 20.10.2016 au fost retinute de banca si virate catre executorul judecatoresc plati in contul CRAB SA in suma totala de 348.969,57 lei” – mai precizeaza sursa citata.

APA CANAL SA Onesti are de incasat creante in suma totala de 3.326.364 lei de la agenti economici (474.494 lei), primaria Onesti (553.179 lei), Spitalul Municipal Onesti (315.600 lei), asociatiile de locatari si alti abonati persoane fizice (1.976.978 lei) si de la alti clienti (6.113 lei).

Pe rolul instantelor de judecata se afla numeroase litigu cu privire la aceste creante, situatie care a fost adusa la cunostinta executorului judecatoresc prin adresa nr. 1317/14.10.2016.

Directorul Apa Canal mai spune ca societatea a fost si este de buna credinta in relatia cu furnizorul CRAB SA, a facut si face in continuare toate eforturile posibile pentru a-si achita obligatiile si in acelasi timp sa furnizeze continuu serviciul de alimentare cu apa si canalizare in Mun. Onesti fara a afecta consumatorii(populatie, institutii, agenti economici).

Pe de alta parte, Marilena Vicol spune ca situatia actuala se datoreaza exclusiv CRAB SA deoarece aceasta a majorat succesiv incepand din iulie 2013 pana in mai 2015 cu aproximativ 300% tariful de furnizare al apei catre Mun. Onesti, iar SC APA CANAL SA Onesti la luna august 2013 mai avea de achitat catre CRAB SA doar factura curenta.