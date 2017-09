Anunț de presă

Magazin

Bacău, 29 09 2017 DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII WOOD VINTAGE SRL PRIN ACHIZIȚIA DE NOI TEHNOLOGII ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 1. Număr referință: Cod SMIS 104086 2. Data publicării anunțului: 29.09.2017 3. Finanțat din Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii / 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 4. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est 5. Alte informații: WOOD VINTAGE SRL, în calitate de beneficiar, anunță semnarea contractului de finanțare cu titlul: „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII WOOD VINTAGE SRL PRIN ACHIZIȚIA DE NOI TEHNOLOGII ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ" ce se va implementa în Mun. Bacău, jud. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 10. Obiectivul proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață și dezvoltarea societății, în sectorul

construcțiilor, infrastructură de apă-canal. Rezultatele proiectului : În urma implementării proiectului vor fi achiziționate un încărcător frontal, un buldoexcavator și vor fi create 5 noi locuri de muncă permanente. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1,074,604.21 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 1,070,796.21 lei, unde 732,237.21 lei reprezintă FEDR iar suma de 213.148,66 lei reprezintă contribuția beneficiarului. Durata de implementare a proiectului va fi de 26 luni (10.07.2016 – 31.08.2018). Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la WOOD VINTAGE SRL, Mun. Bacău, str. Banca Națională, nr. 41, jud. Bacău, persoana de contact: Lehăduș Mihăiță, tel./e-mail:0740250240/ mihaileh@yahoo.com Note: Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

