– numărul cererilor pentru buletine au crescut zilnic cu 50 – 60 de cereri – în prezent, funcționarii de la Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău prelucrează între 180 – 190 de solicitări/zi – volumul de lucru va crește începând cu luna august, când se așteaptă între 200 și 220 de cereri/zi, datorate în special întoarcerii în țară a băcăuanilor care muncesc peste hotare Ritmul de muncă a devenit accelerat la Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău. Este relativ aglomerat în această perioadă la sediul Evidența Persoanelor, iar agitația se datorează în mare parte băcăuanilor care muncesc în străinătate și care au venit acasă, în vacanța de vară. Cum legalitatea actelor este prioritară, stranierii s-au prezentat la ghișee pentru a solicita preschimbarea actelor de identitate a căror valabilitate expiră. Cei mai prevăzători au apelat la programarea online posibilă pe site-ul Primăriei Bacău la adresa https://municipiulbacau.ro/informatii-utile/carti-de-identitate. Ceilalți, care se prezintă direct la sediul Evidența Persoanelor își așteaptă rândul pe baza bonului de ordine. Programații on-line au la dispoziție un ghișeu separat. "În ce privește programările on-line, suntem ocupați până spre sfârșitul lunii august. Sunt solicitări, iar august va fi o lună plină! Între timp, încercăm pe cât posibil să găsim soluții și pentru persoanele care se prezintă în audiență cu diverse probleme. Este vorba despre cei care fac dovada plecării pe baza biletului de avion, persoane netransportabile care au nevoie de viză de reședință, cei care se înscriu la facultăți în această perioadă și au pierdut actul de identitate etc.", declară cms.şef Ion Prisecaru, director executiv la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău Prisecaru spune că în măsura în care serviciul dispune de posibilități tehnice, cazurilor speciale li reduce timpul de așteptare cu una, două sau trei zile. În prezent, cartea de identitate se eliberează în 5 zile lucrătoare. Contravaloarea cărții de identitate este 7 lei, iar taxa poate fi plătită la ghișeul de impozite și taxe locale din incinta Serviciului pentru Evidența Persoanelor.

