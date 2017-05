Sport Antrenament cu public Aerostar- Atletico Vaslui 9-0 (6-0) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În turul campionatului, Atletico Vaslui o surclasa pe Aerostar cu 6-2. Marți seara, în restanța din runda a 24-a, aviatorii” si-au luat revanșa, impunându-se cu 9-0. Ce-i drept, au făcut-o în fața unei echipe vasluiene alcătuită preponderent din juniori născuți în anii 2001 și 2002. De altfel, vasluienii, care s-au prezentat cu doar două rezerve în Bacău, au trecut foarte rar linia de la centrul terenului. Antim a deschis scorul în min. 10, după care Tudorache a realizat un hat-trick în minutele 12, 20 și 21. Până la pauză s-a făcut de un…set, Ichim și Antim punctând în minutele 38 și 43. Imediat după pauză, același Antim a șutat violent la vinclu pentru 7-0, dupa care Ignea (’50) și Ichim (’87) și-au trecut, la rândul lor, numele pe lista marcatorilor. Vineri, de la ora 18.00, în penultima etapă, Aerostar va primi vizita vecinei de clasament Sporting Liești. Contra Vasluiului, Mihai Ionescu și Andrei Vatră au utilizat formula de echipă: Albescu (’50 Crăciun)- S. Ichim, Mihăeș, Dima, Oanea- Honea (’46 C. Ardei), Strat- Antim, Chirilă (’46 A. Istrate), Artenie- Tudorache (’46 Ignea). Clasamentul Seriei I 1. AFK Csikszereda 25 18 5 2 56-16 59p.

2. AFC Hărman 25 18 4 3 60-16 58p.

3. Știința Miroslava 25 18 3 4 61-30 57p.

4. Aerostar Bacău 25 16 2 7 45-23 44p.

5. Sporting Liești 26 11 4 11 38-33 37p.

6.CSM Roman 25 11 3 11 42-44 36p.

7. Av. V. Mărului 25 11 3 11 42-51 36p.

8. Cetate Râșnov 26 9 5 12 30-30 32p.

9. Atletico Vaslui 25 11 2 12 40-59 32p.

10. Olimpia R.Sărat 23 9 2 12 30-29 29p.

11. Metalosport Gl. 25 7 5 13 21-37 26p.

12. CSM Pașcani 25 6 4 15 41-61 22p.

13. AFC Odorhei 25 6 4 15 22-58 22p.

14. Sportul Chișcani 26 4 4 18 25-59 16p.

15. SC Bacău 25 8 5 12 40-47 -19*

