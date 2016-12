Antifrauda fiscala, printre marfurile din import, de „luna cadourilor”

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au pornit deja un amplu control la acest inceput de luna.

Astfel, in prima faza, timp de aproape doua saptamâni, in toata tara, se va derula o actiune operativa de control, demers demarat ca urmare a intensificarii anumitor activitati economice specifice cu riscuri de frauda fiscala si vamala, in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna.

„Este începutul unei serii de verificari ce se vor desfasura pe întreg parcursul lunii decembrie. Inspectorii antifrauda vor urmari cu precadere fluxurile de bunuri provenite din achizitii intracomunitare sau din import, în vederea identificarii riscurilor determinate de comportamentul fiscal al destinatarilor înscrisi în documentele de transport, de provenienta si în documentele vamale”, au subliniat reprezentarii DGAF.

De altfel, deja, au fost demarate activitati de monitorizare si de analiza de risc, urmând ca informatiile obtinute sa fie valorificate pe parcursul acestor actiuni operative. In plus, in programarea actiunilor, s-a tinut cont de constatarile obtinute în operatiunile „Cristal” si „Helios”.

O atentie deosebita se va acorda centrelor comerciale si zonelor cu risc fiscal semnificativ în care s-au constatat cele mai multe abateri.