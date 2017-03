Top Story Ansamblul “Busuiocul”, concert de zile mari. “Sub cer cu cântec şi flori”, spectacol dedicat Zilei Femeii de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cu doar câteva zile înainte, ca o avanpremieră la cea mai aşteptată şi frumoasă zi a primăverii – 8 Martie, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” a dăruit duminică, 5 martie, la Teatrul de Vară, un excepţional spectacol de muzică, dansuri şi poezie, “Sub cer cu cântece şi flori”, conceput şi derulat ca un omagiu adus femeii mamă şi bunică, femeii soţie, tuturor doamnelor şi domnişoarelor, din partea unor artişti a căror profesiune şi talent au devenit ambasadori la porţile inimilor şi sufletelor celor mai dragi fiinţe, comparate de poet cu cea mai frumoasă floare. Flori au primit şi femeile din sală de la dansatorii Ansamblului „Busuiocul” şi actorul Viorel Baltag, care a început spectacolul cu două romanţe celebre „Astăzi e ziua ta” şi „Iubesc femeia”. Spectacolul a fost compus din două părţi, romanţe, poezie, dans modern şi balet, cu Grupurile „Mărţişoare”, condus de Simona Baicu, Grupurile de dans „Adamas” şi „Laurentia”, preotul Ciprian Ignat a cucerit sala cu „A venit aseară mama” şi „Dor de mamă”. Nu au lipsit nici surprizele, cunoscute interprete de muzică populară, Georgiana Păduraru, Paula Florescu, Anca Dancă, Ana Lungu şi Mihaela Farcaş au emoţionat pe cei peste 1700 de spectatori, cu romanţe şi cântece de dragoste. Invitatul special al primei părţi a fost cunoscutul şi îndrăgitul interpret Gabriel Dorobanţu, care a susţinut un microrecital cu cele mai frumoase melodii, dedicate femeii, fiind rechemat de mai multe în scenă. „A fost un spectacol de mare sensibilitate, mi-a mers la suflet şi m-a emoţionat. Sunt aici împreună cu sora mea, Lenuţa, cu alte prietene şi am petrecut o după amiază pe care nu o voi uita niciodată. Mulţumim organizatorilor, mulţumim artiştilor”, ne-a spus Cristina Dragomir. Partea a doua a spectacolului a fost rezervat folclorului vocal şi instrumental, la care şi-au dat concursul soliştii Lucica şi Oleg Sacaliuc, Irina Sabău, Costică Babaşa, cu arcuşul său fermecat, tânărul şi talentatul violonist Ionuţ Coman, cât şi dirijorul orchestrei Mihai Gherghelaş, şi din nou Georgiana Păduraru, foarte apreciată de publicul băcăuan. Au ridicat sala în picioare dansatorii Ansamblului „Busuiocul”, cu suite din Bacău, Banat, Muntenia, culminând cu vestitul „Căluş”. În încheiere, au intrat în scenă cunoscutele interprete de muzică populară Mihaela Gurău, solistă a Ansamblului „Ciocârlia” şi Zinaida Bolboceanu, devenită de curând solistă a „Busuiocului”, care a interpretat un cântec de o mare sensibilitate – „Îţi cer iertare, mamă!”, după care artişti şi spectatori au cântat „La mulţi ani!” pentru eroinele şi sărbătoritele noastre dintotdeauna. Spectacolul a fost organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Primăriei Bacău, regia şi coregrafia au fost semnate de maestrul Petre Vlase, conducerea muzicală Mihai Gherghelaş şi Victor Coman. 1 of 31 Foto: Ion Bîşcă 0 SHARES Share Tweet

