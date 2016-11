Amenzi uriase primite de comerciantii de fructe si legume

Sanctiuni record aplicate de comisarii Protectiei Consumatorilor Bacau celor care comercializeaza fructe si legume in pietele agricole, dar si in magazine, fie ca sunt de cartier sau apartin marilor lanturi comerciale.

Astfel, in urma tematicii permanente de control privind modul de asigurare a informarii consumatorilor, a calitatii produselor si a modului de afisare a preturilor la legume si fructe, nu mai putin de 48 de operatori economici au fost verificati recent de comisarii bacauani. Din pacate, toti dintre cei verificati de institutia de control au fost gasiti in neregula.

„In urma verificarilor, am constatat ca multi dintre cei verificati nu informau clientii sau afisau date incorecte in privinta tarii de origine la legume/fructe de import. In plus, am depistat si cazuri destul de multe in care fructe scose la vânzare erau depreciate, stricate”, a precizat Alin Nastasa, comisar sef adjunct la Comisariatul judetean pentru Protectia Consumatorilor Bacau.

Totodata, s-au mai gasit si cântare ale comerciantilor care nu erau verificate metrologic. In acest context, s-a impus aplicarea de sanctiuni tuturor celor controlati, constând in 22 amenzi totale de 60.000 de lei si 26 de avertismente.

Daca ar fi sa facem un calcul matematic, ar reiesi ca fiecare comerciant amendat a incasat, in medie, 2.727 de lei. Putem, astfel, remarca faptul ca, desi astfel de controale se desfasoara permanent, comerciantii arata ca nu prea le pasa de sanctiunile aplicate de Protectia Consumatorilor, continuând sa recurga la aceleasi practici ilegale prin care induc in eroare (a se citi pacalesc) clientii.

Or, tot matematic judecând, pentru a-si recupera „pierderile”, reprezentând amenda de 2.727 de lei, un astfel de comerciant ar trebui sa vânda mai bine de…900 de kilograme de mere la pretul de 3 lei pe kilogram.