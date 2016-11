Amenzi, in loc de lucrari finalizate

- schimbarea retelelor de termoficare pare ca bate pasul pe loc - desi termenul de finalizare se apropie, fiind fixat pentru decembrie anul acesta, in loc sa incheie lucrarile, firma executanta incaseaza amenzi pe banda rulanta de la primarie

Santierul retelei de termoficare pare abandonat. Daca in urma cu doua saptamâni muncitorii tot mai puteau fi vazuti in diferite puncte din oras, pe unde se mai lucreaza, acum nici urma de ei.

Primarul Cosmin Necula le-a promis ca nu-i va scapa din ochi, dar chiar si asa, lucrurile nu par a se misca in directia promisa, adica finalizarea cât mai rapid a interventiilor.

„Am fost pe santier asa cum am promis, s-au facut din nou procese verbale de constatare, s-au dat din nou amenzi pentru nerespectarea graficului de lucrari si de aici vor decurge iar penalizari, cum s-a intâmplat si prima data”, a precizat primarul Cosmin Necula.

Acesta face referire la penalizarile de intârziere de 1,1 milioane de lei aplicate Branpis chiar la inceputul lunii pentru ca nu avea suficienti oameni pe santier, nici utilaje si nici nu era in grafic cu lucrarile la acel moment.

Politia Locala a amendat in ultimele doua luni de trei ori societatea Branpis.

„Amenzile au fost aplicate in zilele 29.09 – 1500 de lei, 3.10 – 2000 de lei si 5.10 – 2500 de lei, pentru nerespectarea conditiilor de executare a lucrarilor impuse prin autorizatia de executie – spargere, eliberata de Primaria Bacau pentru lucrari de reabilitare a retelelor termice secundare”, a declarat Florin Podoleanu, purtator de cuvânt al Politiei Locale.

Nu doar Branpis a fost amendata pentru nereguli la santierul termoficarii. Pe lista se afla si o alta societate care a primit in aceeasi perioada doua amenzi de câte 1500 de lei fiecare pentru aceleasi abateri.

In prezent, cartierul Nord este „taiat” pe strazile Calugareni, Prelungirea Bradului, alte lucrari au loc in partea de sud a orasului, la Aviatori de exemplu, si la fel sunt santiere inca nefinalizate in zona Milcov.

Toate acestea, in conditiile in care vremea face aproape imposibila incheierea la termen a lucrarilor, adica decembrie 2016.

Am incercat din nou sa obtinem un punct de vedere de la societatea Branpis cu privire la stadiul lucrarilor, dar reprezentantii acesteia nu sunt de gasit.

Proiectul modernizarii retelelor de termoficare secundare a demarat efectiv in anul 2014 si presupune schimbarea a 60 de kilometri de retea, in total. Retelele au fost impartite si licitate pe cinci loturi, cu firme diferite de executie. Odata cu schimbarea retelelor, pierderile ar trebui sa se reduca cu 10 la suta.

Schimbarea tevilor nu a fost singura investitie prinsa in proiectul de zeci de milioane de euro, ci si reabilitarea a 21 de puncte termice si investitii la Thermoenergy. Termenul initial de implementare a proiectului a fost 31 decembrie 2015, dar s-a obtinut prorogarea sa, fara a se pierde banii europeni.