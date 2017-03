Sport Amândoua, la drum Fotbal/ Liga a III-a de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Etapa a 19-a a Ligii a III-a pune pe drumuri cele două grupări băcăuane din Seria I. Aflată cu procentaj maxim în acest retur (trei victorii din trei jocuri), Aerostar vizează un nou succes, de data aceasta în fieful codașei AFC Odorhei. Deși lipsiți de aportul lui Mihăeș (suspendat) și Tudorache (accidentat), „aviatorii” pot să-și consolideze poziția a treia în clasament. SC Bacău, în schimb, va avea parte de o misiune dificilă. Surclasată acasă etapa trecută, de lidera Csikszereda, Sport Club se va deplasa sâmbătă pe terenul celei de-a doua clasate, AFC Hărman. De urmărit dacă „lanterna roșie” va efectua deplasarea de la Hărman, în condițiile în care problemele economice și sportive o înghesuie din toate părțile. Programul complet al etapei a 19-a: Știința Miroslava- Atletico Vaslui, CSM Pașcani- CSM Roman, AFC Hărman- SC Bacău, AFC Odorheiu-Secuiesc- Aerostar Bacău, Avântul Valea Mărului- Sporting Liești, Metalosport Galați- Olimpic Cetate Râșnov, Sportul Chișcani- Olimpia Râmnicu-Sărat. AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc stă. Clasamentul Seriei I 1. AFK Csikszereda 17 12 4 1 38-11 40p.

2. AFC Hărman 17 11 4 2 40-12 37p.

3. Știința Miroslava 17 11 2 4 36-20 35p.

4. Aerostar Bacău 17 9 4 4 28-16 31p.

5. Atletico Vaslui 17 9 2 6 36-24 29p.

6. Sporting Liești 17 8 3 6 21-17 27p.

7. CSM Roman 17 8 3 6 29-30 27p.

8. Olimpia R. Sărat 17 8 2 7 24-20 26p.

9. Cetate Râșnov 17 6 3 8 20-22 21p.

10. Metalosport Gl. 16 5 3 8 13-22 18p.

11. Av. V. Mărului 16 5 1 10 23-43 16p.

12. CSM Pașcani 17 4 1 12 25-43 13p.

13. AFC Odorhei 16 3 3 10 16-41 12p.

14. Sp. Chișcani 17 2 3 12 12-34 9p.

15. SC Bacău 17 4 4 9 27-33 -28p.

