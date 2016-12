Actualitate Alternative de … timp liber de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ciuda faptului că suntem într-o perioadă în care toată lumea e axată pe petrecerile de final de an, dar și de Sfântu’ Vasile, avem și alte posibilități de a ne umple timpul liber. În primul rând putem lua în considerare faptul că putem face mișcare, în aer liber. Și unde ar merge mai bine acest lucru decât la patinoar? De aceea, este bine să știm că patinoarul Gepex este deschis în această perioadă după următorul program: sâmbătă, 31 decembrie, între orele 10.00 și 19.00, iar duminică, 1 ianuarie, între orele 12.00 și 23.00. Luni și marți, 2 și 3 ianuarie, patinoarul va fi deschis între orele 10.00 și 23.00. O altă opțiune ar putea fi la Arena Mall, unde pe 31 decembrie puteți merge până la ora 18.00. În prima zi a anului, zona de magazine va fi închisă dar, între orele 12.00 și 23.00, va funcționa toată partea de divertisment, program ce va fi valabil și pentru 2 ianuarie, când se vor deschide și magazinele, iar din 3 ianuarie se va reveni la programul normal. Dacă alegeți această variantă, luați în considerare și ofertele de la Cinema City, care prezintă și două filme în premieră. Primul dintre ele, „Marele zid”, este un film fantastic, de acțiune, care îi aduce în prim plan pe Matt Damon, Pedro Pascal și Willem Dafoe într-un lung metraj regizat de Yimou Zhang și care explorează misterul de la baza construcției Marelui Zid Chinezesc, considerat una dintre cele șapte minuni ale lumii moderne. A doua premieră cinematografică, „De ce el?” este o comedie în regia lui John Hamburg și cu Bryan Cranston, James Franco și Zoey Deutch în distribuție. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.