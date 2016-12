Aleșii județului, învrăjbiți de rectificare

Nu cred ca a existat rectificare de buget care sa nu incinga spiritele in Consiliul Judetean (CJ), in ultimele doua decenii. Asta din cauza ca banii sunt foarte putini sau putini, oricum, niciodata pe masura nevoilor.

Sedinta de marti, 13 decembrie, nu a facut exceptie. Primul proiect, cel care a vizat bugetul propriu al CJ Bacau, nu a provocat reactii, in schimb hotarârea care aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA si impozite catre cele 93 de unitati administrativ-teritoriale (UAT), in total 6.426.000 lei, a fost dur criticata de liberali.

“Rectificarea s-a facut destul de târziu, desi solicitarile au fost facute de noi in august. Hotarârea si ordonanta Guvernului au aparut in Monitorul Oficial cu o saptamâna in urma, iar decizia Administratiei Finantelor Publice a aparut abia joi dupa-amiaza”, a precizat presedintele Sorin Brasoveanu, apoi a adaugat ca sumele au fost impartite in functie de solicitari si ca unele primarii nu au facut solicitari.

”Nu vom reusi sa multumim pe niciuna dintre UAT-uri, dar fiecare a primit o anumita suma, pe lânga ceea ce a primit direct de la Ministerul Finantelor” a mai spus presedintele CJ. Cezar Olteanu, PNL, a acuzat faptul ca foarte târziu a avut acces la anexa la HCJ si nu a avut timp sa descopere care au fost argumentele sau formula pe care s-a bazat repartizarea, desi a analizat “inginereste” datele.

“Mita electorala”, dupa alegeri…

“Discrepantele sunt uriase”, a acuzat consilierul PNL, prezentând comunele Orbeni, Ardeoani si Gioseni ca cele mai nedreptatite din judet, iar Buciumi si Damienesti, ca favorizate. Sorin Brasoveanu a mai explicat, inca o data, ca e greu sa imparti 6.426.000 de lei la 93 de UAT-uri, insa Cezar Olteanu nu a cedat.

“Mie mi se pare chiar o bataie de joc”, a afirmat liberalul si a propus respingerea acestui proiect si reluarea discutarii lui a doua zi. “Ceea ce faceti dumneavoastra astazi este mita electorala si, dupa cum stiti, s-au facut dosare penale pentru mita electorala”, a declarat si Petrica Mihaila, PNL, dupa care a venit cu un amendament: sa fie refacuta impartirea, prin taierea a 30, 40 sau 50 de mii de lei de la unele comune si adaugarea lor la bugetul altora.

Sorin Brasoveanu a supus la vot cele doua amendamente, in ordinea in care au dorit cei doi liberali, dar acestea nu au trecut. Proiectul privind repartizarea sumelor catre UAT-uri a fost aprobat in forma initiala, cu 20 de voturi “pentru” si noua “impotriva”.

Dintre comune, cel mai mult au primit Helegiu (170 mii lei), Secuieni (160), Ungureni (141), Filipesti, Damienesti (140) si Plopana (135). Sumele cele mai mici au ajuns la Orbeni (5 mii lei), Itesti, Gura Vaii, Gioseni (10), Iz. Berheciului, Ghimes Faget, Vultureni si Ardeoani (11).