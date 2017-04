Politica Deputatul Constantin Avram este vicepreședinte ALDE de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Membrii Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) au avut alegeri la nivel național, în weekend-ul trecut. În funcția de președinte al partidului a fost ales Călin Popescu Tariceanu, candidat unic deoarece Daniel Constantin a refuzat să participe la congres și a contestat legalitatea acestuia în instanță. Tăriceanu a avut 1.065 de voturi „pentru” din 1094 și 29 „împotrivă”. Din echipa de conducere fac parte și doi băcăuani. Deputatul Constantin Avram, liderul organizației județene, este vicepreședinte al partidului, iar senatorul Viorel Ilie, ex-primar al Moineștiului, acum ministru pentru Relația cu Parlamentul, a fost ales membru în Biroul Politic Executiv al ALDE, la nivel național. Ceilalți vicepreședinți sunt Grațiela Gravilescu, vicepremier și ministrul a Mediului în Guvernul Grindeanu, Teodor Meleșcanu, ministru de Externe, Andrei Gerea, Varujan Vosganian, Steluța Cataniciu, Toma Petcu, ministrul Energiei, Ovidiu Silaghi, Alexandru Băisanu, Ioan Țintean, Mihai Niță, Marian Cupșa, Mircea Molot, Ion Cupa, Nicolae Nasta și Dumitru Lovin. 0 SHARES Share Tweet

