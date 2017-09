Multimedia Albastru bacovian de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Chiar în toiul manifestărilor dedicate lui George Bacovia, statuia poetului din zona centrala a municipiului Bacau a fost vandalizata cu vopsea. Acțiunea a fost înregistrata de un băcăuan iar imaginile au ajuns pe rețelele sociale. 1 of 8 Via Mădălin Cristian 12 SHARES Share Tweet

