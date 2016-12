Social Ajutoarele lui Mos Craciun isi pregatesc hainele de sarbatoare de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter * ajutoarele lui Mos Craciun si-au scos hainele de sarbatoare din dulapuri, le-au spalat si le-au pus la uscat * se pare ca Mos Craciun are ajutoare de nadejde imprastiate prin tot orasul Centrul “Delfinul” si cartierul ANL Depoului sunt doar doua dintre locurile in care Mos Craciun va fi ajutat in seara de Ajun sa imparta cadouri copiilor si nu numai. Primele semne ca ajutoarele isi pregatesc hainele de sarbatoare le-am zarit la Centrul “Delfinul” din cadrul Asociatiei “Betania”. La balconul cladirii erau intinse la uscat mai multe costume in culorile Craciunului, alb si rosu. Se pare ca ajutoarele lui Mos Craciun au vârste diferite, sunt fetite, baietei, tineri si adulti, iar fiecare dintre ei va avea un rol determinant de sarbatori. Cei mai mici dintre ei isi vor etala costumele rosii si la serbarile scolare ce stau sa inceapa peste aproximativ o saptamâna. O astfel de sarbatoare pregateste pe 16 decembrie si Scoala Gimnaziala “George Bacovia” din Bacau. Evenimentul va avea loc la Teatrul de Vara “Radu Beligan”, iar fiecare clasa va pregati câte un moment artistic. Cadrele didactice si copiii repeta intensiv, astfel incât, in fata parintilor si a bunicilor, prestatia elevilor sa fie fara cusur. Copiilor li se pregatesc câteva surprize. 1 SHARES Share Tweet

