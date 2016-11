“Ajutati-o pe Iris sa mearga”

O operatie in SUA o poate salva

“S-a nascut fara noroc” ar spune cineva aflând povestea fetitei care sufera de o boala grava si careia i-a murit mama. Ei, aflati, ca nu ar avea dreptate. Cel de Sus a avut grija sa-i daruiasca o familie iubitoare, care face tot ce e omeneste cu putinta pentru a o salva, iar cei care o cunosc spun azi ca, dimpotriva, “a avut mare noroc”.

Zece ani s-au straduit sotii Sirbu din Comanesti sa devina parinti, dar nu au reusit desi au incercat si faimoasa fertilizare in vitro. Au decis, asadar, sa infieze un copil, iar Dumnezeu le-a daruit-o pe Ana-Maria, careia ei ii spun si Iris pentru ca e frumoasa si delicata ca o floare de iris. “Avea trei luni si jumatate când am luat-o din Maternitatea Bacau si era foarte dragalasa”, marturiseste Razvan Sirbu. Erau foarte fericiti si se simteau impliniti, dar un alt necaz avea sa le intunece, in curând, bucuria.

“Medicul pediatru a sesizat ca Iris nu face anumite miscari pe care ar fi trebuit ca la opt luni si jumatate sa le faca, povesteste tatal. A diagnosticat-o cu tetrapareza. Am plecat la Bucuresti, unde au vazut-o trei medici specialisti si toti au confirmat diagnosticul. Atunci am inceput lupta cu boala!” De trei ani, parintii fac tot ce pot pentru ca fetitei sa-i fie mai bine: strabat, in fiecare zi, drumul de la Comanesti la Bacau pentru ca Iris sa faca recuperare intr-un cabinet de kinetoterapie din cadrul Universitatii “Vasile Alecsandri”.

“La mâini sunt progrese motorii destul de mari, nu mai are miscari spastice, dar la picioare schimbarile apar mai greu”, spune tatal, indurerat. “Intelectul e foarte bun, adauga Razvan Sirbu, cautând, parca, un motiv de alinare. Ne ducem la fiecare sase luni la Bucuresti, la Spitalul Obregia, si la fiecare evaluare ne spun ca, din punct de vedere cognitiv, nivelul e peste vârsta ei.”

Medicii vor sa-i faca “rizotomie”

Chiar daca, dupa trei ani de terapie, fetita nu poate sa mearga, parintii nu au abandonat lupta. Au umblat, au intrebat si au gasit o clinica din SUA ai carei chirurgi au acceptat sa o opereze pe Iris. Au infiintat o asociatie, “Irisi pentru Iris”, au desfasurat o campanie de strângere de fonduri si au obtinut sprijinul unor persoane sau companii, intre care si “Dedeman”.

Din pacate, banii tot nu ajung: “Mai avem nevoie de 23.000 de dolari ca sa ajungem in SUA. Nu e mult, dar nu-i avem. E programata pentru o interventie pe coloana, rizotomie dorsala selectiva, la Spitalul din St. Louis, in ianuarie. Daca ajungem acolo, Iris are sanse sa mearga. E singura procedura care o poate ajuta sa devina independenta”.

Daca vreti sa o ajutati pe fetita de trei ani sa se ridice din scaunul cu rotile puteti face donatii in contul asociatiei, deschis de Sirbu Razvan Dumitru la Banca Transilvania: RO29BTRLRONCRT0358392601