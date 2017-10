De acum este sigur: partida Aerostar Bacău – Dinamo București, din șaisprezecimile Cupei României la fotbal, se va desfășura joi, 26 octombrie 2017, la Piatra Neamț. Inițial, jocul era programat să înceapă la ora 19.00, însă televiziunea care va transmite întâlnirea a decis ca meciul să înceapă la orele 21.00. În aceste condiții, confruntarea dintre Aerostar Bacău și Sporting Liești, contând pentru etapa a X-a, a Ligii a III-a, se va desfășura duminică, 29 octombrie. 0 SHARES Share Tweet loading...

