Duel cu repetiție. La un an distanță după ce a fost eliminată din Cupa României, pe teren propriu, de Foresta Suceava, divizionara C băcăuană Aerostar are posibilitatea de a-și lua revanșa. Tot acasă, si tot în Cupă, faza a patra a competiției KO programând, marți, 3 octombrie, de la ora 14.30, confruntarea dintre Aerostar și Foresta.

De data aceasta, însă, datele problemei sunt cu totul altele, în tabăra „aviatorilor” aflându-se antrenorul de anul trecut al Forestei, Cristi Popovici, dar și doi dintre foștii jucatori ai sucevenilor: Ionel Mihălăchioae și Cătăloin Vraciu. „Într-adevăr, este o situație diferită. Ce a rămas la fel ca și în meciul de acum un an este dorința mea de victorie.

Ar fi foarte frumos să ne calificăm, mai ales că vom avea în față o echipă care și-a adus în ultima vreme mai mulți jucători de valoare, în special din străinătate”, a declarat antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici, care are amintiri dulci-amare din perioada petrecută la Suceava.

La drept vorbind, mai mult dulci, decât amare. „Exceptând partea de final, a fost o perioadă foarte frumoasă. Am preluat echipa de pe ultimul loc, cu zero puncte după primele două etape și am dus-o până pe locul doi. Veneau constant câte 4.000 de oameni la meciurile noastre, iar la meciul de Cupă cu Steaua, pierdut la limită, am făcut, practic, istorie, aducând, în premieră, nocturna la Suceava și nu mai puțin de 7.000 de spectatori în tribună. Din păcate, după meciul cu Steaua, echipa a intrat în picaj, și ca urmare a fricțiunilor dintre jucatori și conducerea clubului”, a rememorat Popovici.

Adversara din Cupă a băcăuanilor ocupă ultimul locîn Liga a II-a după disputarea a nouă etape, cu doar 4 puncte în cont. În ultima rundă, pierdută cu 0-2 la Sibiu, contra celor de la Hermannstadt, antrenorul Forestei, Nuno Pedro a utilizat garnitura: Began- Onofraș (’29 Coroamă), Diallo, Pappoe (’58 Renquin), Belevschi- Cerlincă, Vl. Stănescu, Acolatse (’63 Prisăcaru), Kimbaloula- Chalabi, R. Sumănariu. Sâmbătă, 30 septembrie, Foresta va primi vizita Baloteștiului, în etapa a zecea a campionatului cadet. De partea cealaltă, pâna la jocul din Cupă, de săptămâna viitoare, contra sucevenilor, Aerostar va disputa vineri, în etapa a șasea a Ligii a III-a, partida de pe teren propriu cu KSE Târgu-Secuiesc.

Celelalte meciuri programate marți, 3 octombrie, în faza a patra a Cupei României: CSM Focșani- Știința Miroslava, Agricola Borcea- Petrolul Ploiești, Unirea Slobozia- Dunărea Călărași, AFCM Alexandria- Academica Clinceni, ACSO Filiași- FC Argeș, CSMȘ Reșița- Pandurii Tg. Jiu, Universitatea Cluj- Olimpia Satu Mare, Sănătatea Cluj- Luceafărul Oradea.

Meciurile care se vor desfășura miercuri, 4 octombrie: Sporting Liești- Dacia Unirea Brăila, Metaloglobus București- Sportul Snagov, CS Balotești- CS Afumați, AFC Hărman- Chindia Târgoviște, ACS Șirineasa- CS Mioveni, Voința Biled- ASU Poli Timișoara, Șoimii Lipova- UTA Arad, Performanța Ighiu- ASA Tg. Mureș, Industria Galda- AFC Hermannstadt.

Eliminați de Căinari

În partida de anul trecut, din Cupa României, dintre Aerostar Bacău și Foresta Suceava, oaspeții s-au impus cu scorul de 1-0. Băcăuanii au început foarte bine jocul, însă au ratat ocaziile de gol pe care și le-au creat. Și în partida secundă, tot Aerostar a fost mai aproape de a deschide scorul, lovitura liberă executată de Chililă ratând de puțin ținta. Golul victoriei sucevene a căzut în min. 67, fiind înscris de fostul mijlocaș al Sport Clubului Bacău, Căinari.