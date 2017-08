După meciul de „cupă” câștigat la masa verde cu cei de la Mircești, pentru Aerostar Bacău a sosit și momentul debutului oficial în sezonul 2017-2018. În prima etapă, „aviatorii” vor juca în deplasare la nou promovata CSM 2007 Focșani. „Este prima etapă din campionat și e clar că noi vrem să ne prezentăm perfect, mai ales că obiectivul nostru e să ne clasăm pe locurile 1-3 și ne dorim să acumulăm cât mai multe puncte”, a declarat Cristi Popovici, antrenorul Aerostar Bacău. Așadar băcăuanii abordează cu optimism startul de campionat și cu tot lotul valid cu excepția lui Bogdan Ardei, care are o problemă la „inghinali”, dar care ar putea fi recuperat până la ora meciului. Iată programul complet al primei etape a Seriei I din Liga a III-a: ETAPA 1 ACS Suporter Club Oțelul Galați – AFC Metalosport Galați;

AFC Odorheiul Secuiesc – AFC Hărman;

CSM Focșani 2007 Focșani – Aerostar Bacău;

ACS Sănătatea Darabani – CS Sporting Liești;

CSM Pașcani – ACS Olimpia Cetate Râșnov;

CS Avântul Valea Mărului – AFK Csiksereda Miercurea Ciuc;

ACS KSE Târgu Secuiesc – CSM Roman;

CSM Bucovina Rădăuți stă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.