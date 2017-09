Sunt două dintre cele mai bune echipe ale Seriei I din Liga a III-a. Și principalele candidate (alături de Oțelul și Hărman) la promovarea în eșalonul secund. Dar sunt și surprizele negative ale rundei a treia a campionatului. Aerostar Bacău a încheiat la egalitate, 3-3, meciul de la Darabani, cu Sănătatea, după ce a fost condusă cu 3-0, în timp ce Csikszereda Miercurea-Ciuc vine după un categoric 1-4 înregistrat pe terenul Romanului. Astăzi, Aerostar și Csikszereda caută reabilitarea. Nu cu prilejul unui joc de campionat, ci a unuia de Cupă. De la ora 16.30, „aviatorii” și ciucanii se vor confrunta, în manșă unică, pe stadionul „Aerostar” pentru accederea în faza a patra a Cupei României. „Într-adevăr, și noi și Csiksezeda, venim după rezultate negative în campionat, lucru care își pune amprenta nu doar pe situația din clasament, ci si pe moralul jucătorilor”, a declarat antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici, care vede în meciul de azi o probă de orgoliu: „Sunt convins că echipa noastră își va dori să demonstreze ca fața sa nu este cea arătată la Darabani. E clar că ne dorim să ne calificăm, mai ales ca evoluăm și pe teren propriu”. Având în vedere faptul că ambele echipe evoluează în Liga a III-a, obligativitatea utilizării a trei jucători U19 rămâne în vigoare. „Jucătorii U19 nu reprezintă punctul nostru forte, cu atât mai mult cu cât unul dintre jucătorii aparținând acestei categorii de vârstă, Buciuman, a acuzat o viroză care l-a făcut indisponibil pentru jocul de la Darabani. Indiferent de situație, însă, trebuie să ne impunem în fața celor din Miercurea-Ciuc”, a completat Cristi Popovici. „Pentru noi, prioritar este campionatul, însă nu neglijăm Cupa, unde am vrea să avem un parcurs cât mai lung. Ar fi frumos să aducem pe «Aerostar» o echipă de prima ligă”, a mărturisit mijlocașul băcăuanilor, Ion Adăscăliței înaintea jocului de azi, dintre Aerostar și Csikszereda. Un joc între două dintre cele mai bune echipe ale Seriei I. Din două, însă, numai una va merge mai departe în Cupă. Să fie Aerostar! Celelalte meciuri din faza a treia a Cupei: Marți, 12 septembrie: AFCM Alexandria- Viitorul Domnești, ACSO Filiași- Sporting Roșiori, Petrolul Ploiești- Flacăra Moreni, ACS Șirineasa- Atletic Bradu, Cetate Deva- CSM Școlar Reșița, Șoimii Lipova- Național Sebiș, Performanța Ighiu- Metalurgistul Cugir.

Miercuri, 13 septembrie: CSM Roman- Știința Miroslava, Olimpic Cetatea Râșnov- AFC Hărman, CSM Focșani-CSM Râmnicu-Sărat, Zimbrul Slobozia Conachi- Sporting Liești, Delta Dobrogea Tulcea- Unirea Slobozia, Agricola Borcea- Înainte Modelu, Voința Biled- Ripensia Timișoara, Unirea Alba Iulia- Industria Galda, Unirea Cristuru Secuiesc- Sănătatea Cluj, U Cluj- ACS Fotbal Comuna Recea.

