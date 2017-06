Social Adolescent dispărut de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Poliţia desfăşoară activităţi de identificare a minorului OBEID BASEM MOHAMED în vârstă de 17 ani, domiciliat în Bacău, care la data de 06.06.2017, a plecat de la domiciliu în mod voluntar și nu a mai revenit. Semnalmente: înălţime 1,92 metri, constituţie atletică, greutate 73 kg, ochi căprui, ten deschis, păr şaten tuns scurt. Prezintă o aluniţă în colţul drept al gurii şi poartă ochelari de vedere nepermanenţi cu rama subţire de culoare gri. La data plecării era îmbrăcat cu tricou cu mâneca scurtă de culoare albastră, pantaloni lungi tip blugi de culoare bleumarin şi era încălţat cu pantofi tip sport în culorile negru şi vişiniu. Are asupra lui un rucsac de culoare neagră marca Puma şi posibil, o bluză din lână prevăzută cu fermoar de culoare bleumarin. În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.