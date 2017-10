Un tânăr bănuit că ar fi exploatat şi şantajat o minoră, prin distribuirea unor fişiere video în care aceasta are un comportament sexual explicit, este cercetat pentru pornografie infantilă şi şantaj. La data de 6 octombrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacău, au efectuat două percheziţii la locuinţa unui tânăr, bănuit de pornografie infantilă. Din cercetările efectuate a rezultat că, în cursul lunii septembrie a.c., tânărul de 16 ani, în urma discuțiilor purtate cu o minoră în vârstă de 15 ani, în mediul virtual, prin intermediul unui cont fals creat de acesta pe o reţea de socializare, ar fi convins-o pe minoră să-i trimită mai multe fotografii nud. Ulterior, prin șantajarea acesteia că va distribui fotografiile, ar fi determinat-o să creeze și să-i trimită două fișiere video, în care minora are un comportament sexual explicit, pe care tânărul le-ar fi expus și distribuit altor persoane atât direct, cât și prin intermediul unor sisteme și programe informatice. Din cercetările a reieşit că tânărul ar fi creat și deținut, pe platforma unei reţele de socializare, mai multe conturi fictive prin intermediul cărora, în urma discuțiilor purtate cu diferite persoane de sex feminin, minore, le-ar fi convins să producă și să-i trimită materiale cu caracter sexual explicit. Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 16 ani, ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău dispunând arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Acţiunea s-a realizat cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi al Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. 12 SHARES Share Tweet loading...

