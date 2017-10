La data de 03 octombrie a.c., poliţiştii băcăuani au fost sesizaţi de către un tânăr de 14 de ani, din localitate, despre faptul că a fost deposedat de telefonul mobil de un tânăr necunoscut. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit următoarele: Minorul de 14 ani se afla într-o staţie de mijloace de transport în comun de pe strada 9 Mai cand a venit lângă el un grup de tineri necunoscuţi, care, prin ameninţări cu acte de violenţă, l-au determinat pe acesta să le arate telefonul mobil pe care, ulterior, l-au smuls din mâna victimei. Cu ocazia cercetărilor efectuate de poliţişti, aceştia i-au identificat pe cei trei tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani faţă de care continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată şi tăinuire. 9 SHARES Share Tweet loading...

