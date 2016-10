Adieu Matisse, bonjour tristesse!

In primele cinci zile ale expozitiei „Henri Matisse- triumful modernismului” de la Galeriile ALFA s-au vândut doar sase bilete. Cinci zile, sase vizitatori. Asa spune statistica.

Pentru un oras care s-a visat „Capitala europeana a culturii”, scorul este jenant. Iar de aici incepe discutia. De acord, expozitia va fiinta vreme de o luna. Si da, Galeriile sunt deschise pe tot intreg weekendul. Si nu, nu vorbim de pictorul Matisse.

Totusi, cu greu mi-as fi imaginat ca intr-un oras in care nu prea se intâmpla mare lucru, iar când se intâmpla, se lasa cu strigaturi (Theaterstock si concertul lui Al Di Meola sunt doua exemple relativ recente), lucrarile de grafica ale lui Matisse vor fi tratate de public cu atâta ignoranta. Mai ales când ai sansa de a admira, chiar la tine in sufragerie, „Jazz”.

Fii-mea, care nu are decât zece ani, dar care apreciaza, cât se pricepe si ea, arta abstracta, s-a topit contemplând „Calul, calaretul si clovnul”. Si a ramas profund dezamagita când a aflat ca nu o vom cumpara: „Pai, am crezut ca vom pleca de aici cu o lucrare”.

Mda, sigur, asa cum am plecat si de la Termele lui Diocletian cu Rodin-ul pe care l-am plantat apoi in curtea vilei, lânga Henry Moore. Sa lasam gluma la o parte pentru ca nu e loc de zâmbete. Doar de un gol sufletesc.

Si de o umbra de frustrare. In interviul acordat lui Gheorghe Baltatescu in „Desteptarea”, proprietarul colectiei, Thomas Emmerling lasa sa se inteleaga ca, pe viitor, ar putea aduce in Bacau si lucrari de Picasso, Van Gogh sau Renoir. Ratându-l, insa, pe Matisse, e foarte posibil daca nu chiar probabil, sa le spunem „adio” si lui Van Gogh sau Picasso.

Fara indoiala ca vom supravietui. Numai ca va fi ca-n bancul in care un ascultator intreaba la Radio Erevan daca se poate instaura comunismul in Elvetia si i se raspunde ca „se poate, sigur ca se poate. Dar ar fi pacat”.