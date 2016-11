Adapostul de câini a intrat in era modernizarilor

Au trecut aproape doua luni de la momentul in care s-a schimbat conducerea Serviciului de Gestionare a Câinilor Comunitari. Cel mai mare adapost de câini public din România se schimba treptat, in sensul in care cu fonduri de la Primaria Bacau, dar si de la sponsori din strainatate, cei 2200 de maidanezi sunt ingrijiti mai bine si isi gasesc usor, usor stapâni dispusi sa-i adopte.

„La acest moment, s-au turnat placile pentru noile padocuri pentru trierea câinilor, s-au construit trei camine de apa, ca aceasta sa nu mai inghete pe furtun mai ales pe timp de iarna”, a explicat Dinu Pancescu, director al serviciului.

Cu sprijinul unui ONG din Germania s-au reparat o parte dintre acoperisurile si structurile unde se adaposteau câinii, o investitie de 1600 de euro, suportata integral de partea germana. In acelasi timp, un ONG din Franta va aduce mai multe padocuri. Pe lânga partenerii traditionali care furnizau hrana adapostului, alte doua abatoare livreaza acum regulat carne si peste.

Urmeaza schimbari importante incepând de anul viitor

In 2017, doritorii de animale de companie vor putea face adoptii la distanta daca nu au posibilitatea sa ia patrupedele acasa. Astfel, Consiliul Local va aproba o taxa prin care sa se asigure hrana si ingrijirea animalului.

Adoptiile vor continua, dar este posibil ca tot de anul viitor sa se aplice si amenzile prevazute de lege, pentru ca in continuare proprietarii de câini de rasa comuna nu ii sterilizeaza, desi, momentan Primaria Bacau sustine o campanie de sterilizare gratuita. Ritmul de capturare a crescut, mai sustine directorul serviciului, chiar daca in continuare se pot vedea pe spatiul public numerosi câini comunitari.

„In luna octombrie am capturat 145 de câini, fata de 110 in aceeasi luna a anului trecut si 84 in noiembrie pâna la aceasta data, fata de 88 in toata luna noiembrie 2015”, a declarat directorul. Acesta sustine ca prinderea câinilor in spatiu deschis este dificila, pe de alta parte tranchilizarea se face in anumite conditii impuse de lege, iar riscurile pentru cei care asista din intâmplare sunt foarte mari. In plus, nu se poate intra pe spatiul privat. „Primim reclamatii din Izvoare, de exemplu. Acolo, câinii apartin oamenilor si scapa pe strada. Nu pot intra pe proprietate privata. Câinii aceia trebuie sa stea dincolo de poarta”, a mai spus Pancescu.

Un lucru este cert, Primaria Bacau nu va apela nici anul viitor la eutanasiere.

Pe strada Carpati nu poti merge pe trotuar din cauza câinilor Pe strada Carpati, in fata blocului nr. 27, scara B, doi câini au pus stapânire pe trotuar. In fiecare dimineata, când imi duc copilul la scoala, ma lovesc de aceiasi câini. Stau chiar in fata scarii, pe trotuar, asteptând parca ceva sau pe cineva. Mi-a fost clar de la bun inceput ca o persoana din acel bloc ii hraneste regulat. Câinii s-au invatat acolo si isi fac simtita prezenta in zona inca de la primele ore ale diminetii. Am un copil mic si trebuie sa-l insotesc zilnic la scoala. Il feresc acum de astfel de primejdii si ii port de grija, insa, intr-o buna zi poate va merge singur la scoala. Ce se va intâmpla atunci cu el? Maidanezii pândesc de pe trotuar sau de sub masini oasele aruncate de la fereastra. Daca te nimeresti prin zona, devin agresivi si oricând poti deveni chiar tu tinta unui atac. Era vorba sa fie strânsi de pe strada câinii fara stapân. Nu vreau sa ne mai ferim de ei pe strazi, corect mi se pare si fac apel la autoritati sa-i strânga de pe strazi! Nicoleta Tufaru