Onesti Activitate culturală inedită la Oituz de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sala de festivități a Primăriei comunei Oituz a găzduit o atractivă manifestare cultural – artistică, la care au participat iubitorii de frumos și de spiritualitate de pe aceste meleaguri. Este vorba de o activitate care s-a derulat în cadrul Proiectului “Conexiuni culturale”, inițiat de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Bacău , aceasta numindu-se “Veronica Micle – Mihai Eminescu, o mare iubire neîmplinită”. Cum activitățile cuprinse în acest proiect (inițiat în 2010), au loc în parteneriat cu primăriile din județ, cu căminele și fundațiile culturale, parteneri cu instituția băcăuană au fost de această dată Primăria, Căminul Cultural și Biblioteca din comuna Oituz, care au reușit ca să organizeze o manifestare deosebită. “Când cunoscuți scriitori români ‘dispar’ din manualele de literatură este bine ca noile generații să știe cât mai multe lucruri despre autori a căror creații s-au bucurat de o mare prețuire”, a menționat în deschiderea acestei manifestări Florin Zăncescu, directorul CJCPCT Bacău. Profesoara Aglaia Toderiță din Oituz a evocat-o pe Veronica Micle, de la a cărei naștere s-au împlinit la 22 aprilie 167 de ani, evidențiind mai multe lucruri despre aceasta: a absolvit cu titlul “elev eminent” {coala Centrală de Fete, a debutat cu două scrieri în proză în 1872 , a fost soră de caritate în timpul Războiului pentru Independență. Vorbindu-se despre prietenia Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu s-a făcut referire și la bogata corespondență dintre cei doi. Mai mulțI elevi oituzeni au recitat din lirica de dragoste a marelui poet Mihai Eminescu, un moment cu totul sublim fiind prezentarea, cu mult patos, a poeziei “Scrisoarea a III” de către prof. Gheorghe Oprea (director al Căminului Cultural Oituz, în imagine) și de Florin Zăncescu, ce conduce Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău. Această frumoasă manifestare culturală s-a încheiat cu interpretarea unor cântece pe versurile lui Mihai Eminescu (“Pe lângă plopii fără soț”, “Mai am un singur dor”), de către un grup vocal al Corului Mixt }ărănesc din Oituz, care activează de peste 110 ani. Menționăm că în cadrul acestei activități CJCPCT Bacău a făcut și o donare de carte Bibliotecii comunale Oituz, aceasta îmbogățindu-se cu mai multe volume de etnografie ce sunt semnate de Feodosia Rotaru, Dorinel Ichim și de cadrele didactice Petrică și Valeria Bilibok, care au realizat lucrarea “Obiceiuri de nuntă tradiționale din Tărhăuși” (comuna Ghimeș Făget). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.