Acțiunile jandarmilor băcăuani, în minivacanța de 1 Mai de Desteptarea - În perioada 29 aprilie – 02 mai 2017 Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a acţionat în zona de responsabilitate în scopul creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor, asigurării ordinii şi siguranţei publice. În această perioadă, efective din cadrul unităţii au desfăşurat misiuni specifice în zona de competenţă, în zone de agrement şi pe trasee turistice, pe linia menţinerii unui climat de siguranţă pentru cetăţeni, prevenirii şi combaterii faptelor antisociale precum şi asigurării ordinii şi liniştii publice. Jandarmii au desfăşurat acţiuni atât în mediul urban cât şi în mediul rural, fiind vizate zonele aglomerate şi intens circulate din apropierea discotecilor, restaurantelor şi cluburilor de noapte pentru a evita orice situaţie de tulburare a ordinii şi liniştii publice. De asemenea, au fost desfăşurate acţiuni specifice şi în zonele de agrement frecventate de turişti, având ca obiectiv respectarea normelor legale referitoare la activităţile de picnic cât şi asigurarea unui climat de linişte. Concomitent cu menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică în perioada 29.04 – 02.05.2017, efectivele Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au gestionat o serie de evenimente publice printre care amintim festivalul internaţional de dans sportiv Bacău Dance Open, eveniment care s-a desfăşurat în perioada 28 – 30 aprilie la Centrul de Afaceri şi Expoziţii din municipiul Bacău şi asigurarea măsurilor specifice de ordine şi siguranţă publică la Finala Cupei României la Volei feminin şi masculin în data de 30 aprilie 2017, la Sala Polivalentă din municipiul Piatra Neamţ unde s-au desfăşurat partida de volei feminin între C.S. Volei Alba Blaj – C.S. Ştiinţa Bacău, începând cu ora 14.00 şi partida de volei masculin între C.S. Arcada Galaţi – A.C.S. Volei Municipal Zalău, începând cu ora 18.00. Pe timpul executării acestor misiuni jandarmii din cadrul unităţii au aplicat 55 sancţiuni cu avertisment şi 61 de sancţiuni contravenţionale cu amendă, valoarea totală a amenzilor fiind de peste 12.000 lei;

