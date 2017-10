– Pentru a beneficia de ajutorul pe toate lunile din sezonul rece, solicitanţii trebuie să depună dosarul până în data la 20 noiembrie – Cei care nu se vor încadra în termen vor pierde banii pe noiembrie – Condiţiile de acordare şi sumele plătite au rămas aceleaşi Acţiunea de acordare a ajutoarelor de încălzire pentru iarna 2017-2018 a fost demarată deja de către toate primăriile din judeţ în data de 15 octombrie iar familiile şi persoanele singure, care consideră că îndeplinesc condiţiile, mai au la dispoziţie o lună pentru prezentarea documentelor necesare, altfel vor pierde o parte din banii cuveniţi. „Solicitanţii trebuie să depună cererea şi actele prevăzute de lege până la data de 20 noiembrie, pentru a beneficia de ajutor pe întregul sezon rece, respectiv 1 noiembrie 2017-31 martie 2018. Dacă nu se vor încadra în termen, adică se vor înregistra cu solicitarea şi dosarul complet, la primărie, după data amintită, atunci nu vor mai primi banii cuveniţi pe luna noiembrie. Aşadar, vor beneficia de ajutor doar pe patru luni, respectiv începând cu decembrie”, ne-a spus Teodor Agachi, directorul Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Bacău. Practic, familiile şi persoanele singure care se vor înscrie la ajutorul de încălzire după data de 20 noiembrie vor beneficia de acesta în ianuarie 2018 şi vor pierde o lună. Declaraţia falsă va fi păguboasă Dar şi altele, care îl vor solicita în termen, ar putea să nu aibă parte de acest ajutor, în final. Dacă se descoperă că în cerere nu au declarat toate veniturile pe care le au, precum şi bunurile de valoare de care dispun, familiile şi persoanele singure în cauză vor fi excluse de la plata ajutorului şi vor trebui să dea înapoi sumele încasate necuvenit. Beneficiarii trebuie să ştie că nu se iau în calcul la stabilirea venitului total al familiei doar anumite sume de bani obţinute. Este vorba despre alocaţia de susţinere familială şi cea de stat pentru copii, bugetul personal complementar, ajutorul social, cel de stat pentru producătorii agricoli, bursele şcolare, de studiu şi cele sociale, stimulentul educaţional, precum şi veniturile realizate din activităţi ocazionale de către zilieri. În rest toate celelalte venituri obţinute, precum şi bunurile importante de care dispune solicitantul vor fi menţionate în cerere. Persoanele singure, mai avantajate În ceea ce priveşte condiţiile de acordare şi cuantumul ajutorului, legislaţia a rămas neschimbată. Reamintim că pentru familiile ale căror locuinţe sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare, veniturile pe fiecare membru nu trebuie să depăşească suma de 786 lei. În cazul persoanelor singure, limita de venit este de 1.082 lei. Familiile şi persoanele singure care îşi asigură încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau alt combustibil solid, trebuie să aibă un venit de până în 615 lei pe fiecare membru component. Ajutorul diferă în funcţie de fiecare categorie de sursă de încălzire. Pentru cei legaţi de sistemul de termoficare, costul facturii de încălzire va fi acoperit de la bugetul de stat, într-o anumită proporţie, în funcţie de venitul fiecăruia. Cei care au căldură pe bază de gaze naturale vor primi între 20 şi 262 lei/lună, în raport de venit iar cei care folosesc energia electrică, vor beneficia de 48-240 lei/lună. Ajutorul de încălzire cu lemne, cărbune sau alt combustibil solid este de 16-54 lei/lună. Familiile şi persoanele singure care au dreptul la ajutor social (Legea 416/2001) vor lua lunar 58 lei pentru lemne. Dar legea prevede că şi primăriile pot subvenţiona de la bugetul local încălzirea locuinţelor, pentru cei care se încadrează în condiţiile prevăzute, lucru pe care unele l-au făcut şi iarna trecută. În iarna 2016-2017, de la bugetul de stat, la nivelul judeţului Bacău au fost achitate ajutoare de încălzie în sumă totală de 5.946.000 lei. Numărul mediu lunar al beneficiarilor a fost de 2.993, la gaze, 131-energie electrică şi 2.461-agent termic. În total, au beneficiat de ajutor pentru lemne nu mai puţin de 22.931 familii şi persoane singure. 0 SHARES Share Tweet loading...

