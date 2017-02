La data de 15 februarie a.c, în județul Bacău, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de nerespectarea regimului legal de viteză și indisciplina pietonală, în care au aplicat un număr de 193 sancțiuni contravenționale. Polițiștii rutieri și cei de ordine publică au urmărit conștientizarea conducătorilor auto dar și a pietonilor cu privire la pericolele la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație și necesitatea adoptării unui comportament preventiv de către toți participanții la traficul rutier. În cadrul acțiunii desfășurate, polițiștii au aplicat un număr de 193 sancțiuni contravenționale, dintre care 66 la regimul legal de viteză și 44 sancțiuni contravenționale pentru traversări neregulamentare. Au fost reținute 14 permise de conducere și 2 certificate de înmatriculare, constatându-se totodată o infracțiune prevăzută și pedepsită de articolul numărul 335, din Codul Penal. 13 SHARES Share Tweet

