În weekend-ul trecut, jandarmii montani din Slănic Moldova, aparţinând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, aflându-se în patrulare pe pârtia de schi "Nemira", au intervenit promt pentru acordarea de prim ajutor unui schior accidentat la un picior. Patrula de jandarmi a procedat la acordarea primului ajutor şi au transportat persoana accidentată la baza pârtiei. P.O. de 31 ani din Oneşti a fost preluat ulterior de către Serviciul de Ambulanţă Oneşti pentru evaluare şi acordarea îgrijirilor medicale de specialitate. Jandarmii montani recomandă turiştilor şi persoanelor care vin la schiat sau fac drumeţii în zonă, să aibe echipament adecvat acestui sport de iarnă ori zonei de munte, să se informeze asupra itinerariului propus şi gradului de dificultate, să folosească numai traseele marcate şi să urmărească marcajele de pe traseu, iar în caz de accident sau ori de câte ori este nevoie să ceară sprijinul jandarmilor, fie prin contact direct, fie prin apelarea numărului unic de urgenţă 112.

