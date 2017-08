Ieșirea din Bacău spre Vaslui a fost blocată, astăzi, din cauza unui accident rutier petrecut la intersectia dintre DN 2F si DJ 252. Doua autoturisme s-au tamponat si o fetita de 10 ani a fost transportata la Spitalul Județean din cauza neacordării de prioritate. Autoturismele care vin de pe DJ 252, dinspre Buhoci trebuie să dea prioritatea mașinilor de pe DN 2F Bacău – Vaslui, însă, deși intersecția a fost semnalizață în urma unui accident similar petrecut în urmă cu câțiva ani, nu toți șoferii au răbdare să aștepte la STOP. 1 of 8 76 SHARES Share Tweet

